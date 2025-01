Alma Bollo deja KO a Raquel Bollo tras confesar la verdad sobre su hija: ‘Ella tiene…’

Alma Bollo ha roto su silencio sobre un tema que hasta ahora había mantenido en la intimidad: la custodia compartida de su pequeña Jimena. En un testimonio emotivo y lleno de sinceridad, Alma ha compartido detalles desconocidos sobre su vida. La joven ha dejado KO a Raquel Bollo tras confesar que a veces Jimena no quiere irse de su lado porque: “Ella tiene aquí en Algeciras a todos sus amigos”.

“Jimena se ha ido ya con su padre, como cuestan las despedidas”, confesó Alma Bollo, dejando entrever la mezcla de emociones que le genera este acuerdo. La hija de Raquel Bollo, conocida por su carácter abierto y su manera directa de expresarse, explicó cómo vive cada momento en el que su hija parte para pasar tiempo con su padre.

Alma Bollo también reflexionó sobre la actitud de su pequeña ante estos cambios. “Ella se va muy bien y me facilita el trabajo, pero los días que le cuesta trabajo, a mí me hace sentir un poco mal”, confesó Alma Bollo. Con estas palabras, Alma deja claro que aunque Jimena suele adaptarse con facilidad, hay momentos en los que la transición no es del todo sencilla.

“Es normal, ella tiene aquí en Algeciras muchos planes, por eso le cuesta a veces”, añadió Alma Bollo. Sin embargo, Alma también compartió una perspectiva positiva. “Aunque se le pasa rápido porque ella con su padre se lo pasa bien”, desveló.

Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando Alma habló de las fechas señaladas que este año no podrá compartir con Jimena. “Es normal, este es el primer año que no la tendré el día de la cabalgata de Reyes ni el día 6 para abrir los regalos”, reveló con cierta melancolía. La pequeña estará con su padre, y este cambio marca un antes y un después en la vida familiar de Alma y su pequeña.

Estas palabras de Alma Bollo han causado un gran impacto, ya que nunca antes había hablado públicamente sobre cómo es su dinámica familiar en relación con la custodia. En sus declaraciones, se percibe cómo equilibra el amor, la comprensión y los desafíos que conlleva esta situación, dando un ejemplo de madurez y sensibilidad.

Estas declaraciones han dejado KO a Raquel Bollo debido a que Alma nunca había hablado sobre esto públicamente.

Con estas confesiones, Alma ha dejado al descubierto una faceta de su vida que muchos desconocían. La joven ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más queridas y admiradas del panorama mediático actual.