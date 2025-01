Belén Esteban, emocionada, confirma la mejor noticia sobre Anabel Pantoja: 'Va muy…'

Belén Esteban ha vuelto a su programa Ni que fuéramos tras varios días de ausencia. Su regreso se ha producido después de que se conociera la noticia del ingreso hospitalario de Alma, la hija de Anabel Pantoja, en un hospital de Gran Canaria. Belén Esteban ha utilizado su espacio en el programa para confirmar la mejor noticia sobre la situación de Anabel Pantoja, tras confesar: "Va muy lento, pero vamos a salir de esto".

Al conocer la noticia, Belén no lo ha dudado y ha viajado el pasado fin de semana junto a su amiga, Anabel Pantoja. La colaboradora ha querido estar a su lado en estos momentos tan difíciles, mostrando su apoyo incondicional y acompañándola en su lucha por la salud de su pequeña. La situación no ha sido fácil, y Belén, muy afectada, ha decidido romper su silencio hoy en directo.

Durante la emisión, Belén ha hablado sobre su estancia en Gran Canaria. “Es grave”, ha confesado visiblemente emocionada. También ha hecho referencia a informaciones publicadas en los medios: “Eso ha salido publicado”.

Belén Esteban, emocionada, confirma la mejor información sobre Anabel Pantoja

A lo largo de la conversación, María Patiño ha puntualizado: “Está en una UCI neonatal”, dejando claro la gravedad de la situación.

A pesar de la preocupación, Belén ha querido transmitir un mensaje de esperanza. Muy emocionada, ha confirmado que la evolución de Alma es positiva, aunque lenta.

“Yo de eso no voy a hablar, solamente tengo que decir que poquito a poco vamos a salir de esto. Quiero dar las gracias a la gente del hospital. Yo no voy a hablar de lo que he visto”, ha afirmado con firmeza.

En medio de la emoción, Belén ha compartido unas palabras llenas de optimismo. “Solo quiero decir que esto va poquito a poco, va lento, pero la cosa va a salir bien”, ha confesado. Con estas declaraciones, ha dejado claro que Alma, la hija de Anabel Pantoja, está luchando y que tanto su familia como los médicos están volcando todos sus esfuerzos en su recuperación.

Belén Esteban apoya a Anabel Pantoja en cada paso que da

La colaboradora ha aprovechado para agradecer la labor del equipo médico que atiende a la pequeña. Con su testimonio, ha querido transmitir tranquilidad a los seguidores de Anabel y a quienes se han preocupado por la salud de Alma. “Va lento, pero va bien”, ha reiterado.

La noticia ha generado una ola de apoyo en redes sociales. Los mensajes de cariño y fuerza hacia Anabel Pantoja y su familia no han dejado de llegar. Belén, por su parte, ha dejado claro que seguirá estando al lado de su amiga en todo momento, demostrando una vez más su lealtad.

Aunque la situación sigue siendo delicada, las palabras de Belén Esteban han dado un halo de esperanza a todos aquellos que están pendientes de la evolución de Alma. El camino es largo, pero la fuerza y el amor de su familia están siendo clave para que la pequeña salga adelante.