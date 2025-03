Triste comunicado de Anita Williams tras 'La isla de las tentaciones': 'He sentido...'

Anita Williams fue la gran protagonista de la final de La isla de las tentaciones. Tras su encuentro en la hoguera final con su pareja, quien decidió irse solo, le tocó el turno a Manuel. Anita le propuso irse juntos de la República Dominicana, pero la negativa del gaditano dejó a Williams completamente sola y descolocada.

Después de esto, la que fue pareja de Montoya emitió un triste comunicado sobre sus sentimientos en la isla. “Aquí he hecho lo que he sentido por una persona que me ha gustado”, explicaba, defendiendo su comportamiento durante el reality. Anita señaló que jamás se imaginó que caería en la tentación, pero no pudo evitar dejarse llevar por sus sentimientos hacia Manuel.

Anita Williams y su comunicado en La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones ofreció anoche la gran final con los reencuentros de varias parejas. Entre ellas la formada por Anita Willians y Montoya, la cita que más miradas y expectación creó entre los seguidores. El desenlace se saldó con un Montoya abandonando la isla solo y con una Anita esperando verse con Manuel.

Viendo que la relación con el de Utrera estaba más que rota, Anita la propuso al gaditano irse de la mano de la isla. Esta proposición fue rechazada por Manuel, quien aseguró que Williams necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Ante este doble rechazo, Anita emitió un comunicado sobre sus sentimientos y su paso por La isla de las tentaciones.

“Aquí he hecho lo que he sentido por una persona que me ha gustado”, ha comenzado diciendo, justificando su comportamiento. Tal y como explicó, jamás “me hubiera pensado que iba a pasar todo esto”. Anita creía tener sus sentimientos consolidados con Montoya, pero cuando vio a Manuel, sus planes de futuro con su pareja saltaron por los aires.

Williams defiende que caer en la tentación no fue por capricho ni venganza, sino que sentía verdaderamente por su tentador. De ahí su comunicado explicando que todo lo que había hecho y experimentado en la isla se debe a sus sentimientos hacia Manuel. A pesar de ello, el de Cádiz optó por marcharse también solo, dejando a Anita completamente desolada.

Anita Williams se rompe en La isla de las tentaciones

Con una Anita sola frente a la hoguera, Sandra Barneda quiso saber cómo se encontraba tras ver marcharse a Montoya y a Manuel. “Mal, estoy mal”, aseguraba sin poder creerse el desenlace de su paso por La isla de las tentaciones.

La joven pensaba que sacrificar su relación valdría la pena y finalmente comprobó lo equivocada que estaba. No obstante, mantuvo que se dejó llevar por su corazón y le confesó a la presentadora no estar arrepentida de nada.

Es más, de su paso por la República Dominicana, Anita ha sacado una valiosa lección. “Lo único que he aprendido, es que soy una mujer segura de mí misma, que me quiero muchísimo, con muchos valores”, señaló. “No necesito a nadie para ser feliz, soy feliz sola”, sentenció segura de sus palabras y poniendo fin a La isla de las tentaciones.

En entregas sucesivas, se podrá ver cómo realmente han terminado las parejas que participaron en el reality. Sandra se reunirá con ellas y relatarán si han logrado superar las traiciones y desconfianzas surgidas durante el concurso.

Mientras se espera la emisión, ha trascendido que Anita y el de Utrera han decidido darse una oportunidad y vuelven a estar juntos. De hecho, se espera que sean ellos dos los participantes que aterrizarán esta noche en la nueva edición de Supervivientes. De ser así, los seguidores de la pareja tendrán una nueva oportunidad paa ver cómo se relacionan y si han superado o no sus problemas.