Carlos III llama a Harry para hablar de sus nietos Archie y Lilibet: es muy triste

La preocupación en Buckingham ha ido en aumento en las últimas semanas debido al estado de salud de Carlos III. El monarca ha recibido un diagnóstico preocupante por parte de sus médicos, quienes han confirmado que su cáncer de colon no muestra signos de mejoría. Ante este panorama, los especialistas han advertido que, si su cuerpo no comienza a responder al tratamiento, podría quedarle aproximadamente un año de vida.



Ante esta difícil situación, la familia real ha comenzado a prepararse para lo inevitable. En el palacio ya se están tomando medidas para organizar la futura sucesión y la eventual coronación del príncipe Guillermo, heredero al trono. Sin embargo, antes de que ese momento llegue, el rey ha expresado algunos deseos personales que le gustaría ver cumplidos antes de su fallecimiento.

El último deseo de Carlos III

Entre las peticiones más importantes del monarca, hay una que destaca sobre el resto: conocer en persona a sus nietos Archie y Lilibet. Hasta el momento, el rey no ha tenido la oportunidad de compartir tiempo con ellos, algo que le causa un profundo dolor. Su deseo de reunirse con los pequeños se ha convertido en una necesidad emocional antes de su despedida.



Según fuentes cercanas a la Casa Real, el equipo de Buckingham ya ha contactado con el entorno de Harry para hacerle llegar la petición del rey. Ahora, la posibilidad de que este encuentro se lleve a cabo dependerá de la disposición del príncipe y de su esposa, Meghan Markle.

Medios británicos han adelantado que Harry de Sussex estaría dispuesto a concederle este último deseo a su padre. El príncipe, a pesar de la tensa relación que mantiene con la familia real, comprendería la importancia de este momento y estaría abierto a organizar un encuentro.



No obstante, Meghan Markle no comparte la misma postura. Según se ha señalado, la duquesa de Sussex no está dispuesta a facilitar el acercamiento entre el rey y sus nietos. Para Meghan, las heridas del pasado aún están abiertas y no ve razones para conceder favores a la familia real británica.



Un obstáculo difícil de superar

La negativa de Meghan podría convertirse en el mayor obstáculo para que el rey vea cumplida su última voluntad. A pesar de que se trata del deseo de una persona con una grave enfermedad y un tiempo de vida incierto, la duquesa parece firme en su decisión de no ceder.



Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando y la salud de Carlos III sigue siendo motivo de preocupación. El futuro del trono británico ya está en preparación, pero en el ámbito personal, el rey enfrenta una batalla aún más dura: la de despedirse con el consuelo de haber conocido a sus nietos.