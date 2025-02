Todo cambia con las palabras que Tamara Gorro ha pronunciado sobre Anabel Pantoja

Tamara Gorro ha roto su silencio para hablar sobre la delicada situación por la que está pasando Anabel Pantoja. Unas palabras que, sin duda, van a suponer un antes y un después.

Tras un tiempo alejada del foco mediático, este miércoles 26 de febrero, la influencer ha reaparecido en Madrid para asistir a un nuevo evento social. Momento que los medios han aprovechado para hacerle varias preguntas relacionadas con la actualidad social de nuestro país.

Pero lo que más ha llamado la atención han sido sus declaraciones sobre Anabel Pantoja y la investigación que, a día de hoy, recae sobre ella y su pareja, David Rodríguez.

Sin embargo, Tamara Gorro ha logrado dejar sin palabras a los reporteros de Europa Press al asegurar que “no sabe nada” de ella. Y es que, nada más enterarse de esta delicada situación, “le he puesto un mensaje”, pero ella “ni me ha contestado”.

Tamara Gorro sorprende con lo que ha contado sobre Anabel Pantoja

No obstante, y a pesar de que Anabel Pantoja no ha respondido a sus mensajes, Tamara Gorro no ha querido dejar pasar la ocasión para asegurar que entiende perfectamente su decisión.

La creadora de contenidos es consciente de que “esa saturación que tiene” ocupa su mente por completo. Por eso, ha querido aprovechar la ocasión para hacerle una importante petición a la prensa: “No se lo toméis en cuenta”.

Por otro lado, Tamara Gorro no ha querido cambiar de tema sin antes mandarle a Anabel Pantoja todo su apoyo en estos momentos tan duros de su vida. “Mi chica, yo le mando todo mi apoyo a Anabel, absolutamente todo”, ha asegurado la colaboradora de televisión.

Además, y en relación con las últimas declaraciones de la cantante Aitana Ocaña sobre la presión que padece, la creadora de contenidos se ha pronunciado de una forma clara y concisa:

“No puedo dar consejos porque la depresión que yo tuve fue bastante grave y también con un trastorno de ansiedad mental que tuve bastante grande.[…]Jamás daría un consejo a alguien que tenga una depresión, pero lo único que sí podría decir es que tienes que poner mucho cuidado”.

No obstante, Tamara Gorro no ha querido dejar pasar la ocasión para aplaudir la valentía que ha mostrado la artista a la hora de compartir su problema con todo el mundo. “Bravo porque esto ayuda a mucha gente a decir: ‘Lo ha dicho ella, pues yo también lo digo’. Así que, para adelante, queda mucho por hacer, pero para adelante”.