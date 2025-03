El terrible divorcio de una pareja de TV3 que muchos desconocen: 'Estaba tan mal que…'

El desamor puede convertirse en una de las experiencias más duras que alguien puede atravesar. No solo significa la pérdida de una pareja, sino también la reconstrucción de una vida que, hasta ese momento, parecía tener un rumbo claro.

Para muchas personas, el final de una relación puede traer consigo sentimientos de angustia y soledad, especialmente cuando hay hijos de por medio. Esto es lo que le ocurrió a Estel Solé, actriz, escritora y tertuliana de TV3, quien ha hablado recientemente en una entrevista.

Estel Solé y David Plana se enamoraron en La Riera

Conocida por su participación en La Riera y sus colaboraciones en TV3 y TVE, Estel Solé ha sido una figura mediática en Cataluña durante años. Sin embargo, lo que muchos desconocían era el difícil proceso que ha vivido tras su divorcio de David Plana, creador de la serie.

Su separación no solo significó el fin de su matrimonio, sino el inicio de una etapa marcada por la lucha por salir adelante. En una entrevista concedida en el Diari Ara, la actriz ha revelado cómo esta situación la llevó a un punto dramático en su vida.

"Vengo de un divorcio que durante un año me ha tenido en la sombra, en la oscuridad. Ha sido una guerra, ahora siento que estoy un poco en la posguerra", confesó. A esto se sumó la dificultad de encontrar un hogar para ella y sus hijos, lo que incrementó su estrés y preocupación.

"He sufrido mucho para encontrar casa para mí y para mis hijos. He tenido que asumir que ahora empieza un nuevo trozo de vida en el cual estoy sola con mis criaturas y me tengo que hacer cargo yo de todo", explicó.

La llamada que le salvó la vida

El dolor y la incertidumbre fueron demasiado para Estel Solé, hasta el punto de llevarla a pensar en quitarse la vida. En julio del año pasado, sintió que no podía más y tomó una decisión desesperada: llamar al teléfono de prevención del suicidio de la Generalitat.

"Todo me ha traído mucha angustia, tristeza y culpa. El julio pasado estaba tan mal que acabé llamando al teléfono del suicidio, por suerte respondió un hombre que me convenció de que vivir valía la pena", relató.

Estel Solé habla abiertamente de su experiencia para visibilizar la importancia de la salud mental y la necesidad de pedir ayuda. Su testimonio es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre puede haber una salida.