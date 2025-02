Charo Reina habla muy claro sobre la hija de Anabel Pantoja: 'Espero no equivocarme'

Charo Reina ha roto su silencio para hablar alto y claro sobre lo que está sucediendo alrededor de Anabel Pantoja y su hija Alma. Pese a la nula relación que mantiene con la influencer, la folclórica no ha dudado en poner “las manos en el fuego” por ella. “Espero no equivocarme”, ha asegurado ante la prensa.

Hace apenas unas horas, esta conocida artista ha acudido a la presentación del Festival de Cine de Málaga, evento cultural que se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid.

Como era de esperar, los medios de comunicación han aprovechado la ocasión para preguntarle a Charo Reina por los actuales problemas de Anabel Pantoja. Cuestiones que la artista no se ha negado a responder, a pesar de que su amistad con Isabel Pantoja se rompió hace años.

La folclórica no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir en defensa de esta conocida creadora de contenidos. Aunque eso sí, ha dejado muy claro que “es la Justicia la que tendrá que hablar y habrá que acatar lo que diga un juez”.

Sin embargo, Charo Reina ha asegurado que confía plenamente en la inocencia de Anabel Pantoja. Tanto es así que no ha dudado en poner sus “manos en el fuego” por ella. “Espero no equivocarme”, ha añadido a continuación.

Charo Reina defiende públicamente a Anabel Pantoja a pesar de su nula relación

Charo Reina está convencida de que Anabel Pantoja es inocente del presunto delito de maltrato infantil por el que se la está investigando. De hecho, no se lo ha pensado dos veces a la hora de asegurar ante los reporteros que podría tratarse de un malentendido:

“Yo pongo mis manos en el fuego de que no le han hecho daño a la bebé, sobre todo intencionadamente. Ha podido, a lo mejor, haber un descuido, pero yo pongo las manos en el fuego y espero no equivocarme, de verdad”.

Por otro lado, Charo Reina ha aclarado que, aunque ahora no tiene relación con los Pantoja, eso no quiere decir que no considere a Anabel Pantoja “una buena persona y una buena madre”.

Sin embargo, mucho más prudente se ha mostrado a la hora de defender públicamente a David Rodríguez. Y es que, tal y como ella misma ha confirmado, “a él no lo conozco absolutamente de nada”.

En relación con las duras acusaciones que se están vertiendo sobre Terelu Campos por su debut sobre las tablas, Charo Reina ha sido muy clara. “Me parece una verdadera tontería que se le diga a nadie que está cometiendo intrusismo. Yo creo que es apta para estar encima de un escenario”, ha sentenciado.