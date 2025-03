Tensión por lo que ha contado Verónica Dulanto sobre la mujer de Joaquín Sánchez

La tarde ha sido convulsa en el plató de TardeAR. Verónica Dulanto ha destapado una información impactante sobre la mujer de Joaquín Sánchez. El programa ha confirmado en exclusiva que posee una grabación comprometida donde se muestra una fuerte discusión en la casa de José Manuel Saborido, cuñado de Joaquín Sánchez.

José Manuel ha denunciado a su propia hermana, Susana Saborido. La acusa de haber cooperado en un robo dentro de su vivienda. Todo ocurrió mientras él se encontraba en comisaría.

Según las pruebas, Susana y la exnovia de José Manuel han desvalijado su casa en su ausencia. Una situación que ha generado un gran revuelo.

Tensión por lo que Verónica Dulanto ha contado sobre la mujer de Joaquín Sánchez

En el programa han mostrado un pequeño extracto de la grabación. En el video se observa a una mujer semidesnuda gritando desesperadamente: "Susana, socorro".

La tensión ha aumentado con las siguientes imágenes: Se puede oír a José Manuel clamando: "No me pegues". En otro fragmento de la grabación se escucha: "Me ha tirado al suelo, me ha pegado, me está amenazando". A la vez, José Manuel intenta contactar con su hermana, Susana Saborido.

Verónica Dulanto ha intentado calmar la situación antes de mostrar la grabación completa. "No todo es lo que parece", ha dicho con un tono serio.

Sin embargo, el material audiovisual ha sido claro. "En esta secuencia se podría ver dónde esta mujer agrede a José Manuel", ha explicado Verónica Dulanto. Con esta afirmación, ha dejado en evidencia la posible implicación de Susana en el robo de la casa de su hermano.

Verónica Dulanto da la última hora sobre el cuñado de Joaquín Sánchez

El contexto de este escándalo es aún más complejo. La mujer que aparece en el video ha denunciado previamente a José Manuel Saborido por agresión.

Sin embargo, esta denuncia podría ser falsa porque se muestra que es ella quien agrede a él en el video. Mientras él declaraba en comisaría, su casa era desvalijada por su hermana y su expareja. Una información que ha destapado Verónica Dulanto en TardeAR y que ha impactado a toda la audiencia del programa.

Las imágenes han provocado un intenso debate en TardeAR debido a que los colaboradores han quedado impactados. Las preguntas han sido inevitables: ¿Qué papel ha jugado realmente Susana Saborido? ¿Ha sido cómplice de este delito? Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo. La audiencia espera nuevos datos sobre este caso tan controvertido.