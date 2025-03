Ana Rosa Quintana frena 'El Programa de AR' y dice basta: 'Mi marido es...'

Ana Rosa Quintana ha tenido que aclarar sus palabras tras recibir una ola de críticas este fin de semana. La presentadora de El Programa de AR se vio envuelta en una controversia tras hacer una petición en el espacio de la tarde del viernes. En un comentario durante la cobertura de Supervivientes, Ana Rosa sugirió que sería necesario poner subtítulos para entender lo que se estaba diciendo.

"Por favor, poned subtítulos, porque es que no se entiende nada de lo que dicen", expresó la comunicadora. La petición fue dirigida a la organización del programa, después de un intenso desencuentro entre los concursantes José Carlos Montoya y Manuel González. Este tuvo lugar en la gala del jueves, cuando los concursantes discutían acaloradamente.

Ana Rosa Quintana ha cortado El Programa de AR para dejar claro que no tiene nada contra Andalucía. "Mi marido es andaluz", ha declarado al respecto.

El tono y la rapidez con que hablaban los implicados en el conflicto generaron confusión. A raíz de esta intervención, muchos interpretaron que Ana Rosa estaba burlándose del acento andaluz. Las redes sociales no tardaron en estallar con comentarios de reproche hacia la presentadora, quienes consideraron su observación como un ataque directo a los andaluces.

Ana Rosa Quintana ha recibido críticas

Este fin de semana, Ana Rosa no dudó en defenderse ante las críticas. En su programa del lunes, se refirió al asunto con firmeza, aclarando que su comentario no tenía la intención de menospreciar a ninguna comunidad. "Os habéis fijado que estaba subtitulado el vídeo, pero viene subtitulado de Supervivientes, no lo hemos subtitulado nosotros", ha explicado Ana Rosa.

Subrayó que la petición de subtítulos no era una crítica al acento, sino una respuesta a la rapidez con que los concursantes se estaban comunicando. La presentadora detalló que en el momento del conflicto, tanto Manuel como Montoya hablaban a la vez, dificultando la comprensión. "Estaban los dos peleándose y no se les entendía nada porque hablaban uno encima del otro, como si fuese la mesa política", detalla.

Con tono firme, Ana Rosa dejó claro que no había maldad en sus palabras. "Yo tengo muchos defectos, pero esto es una gilipollez como una copa de un pino", comenta, descalificando las acusaciones. Además, la presentadora enfatizó que no toleraría que se interpretaran sus comentarios de esa manera.

"¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz?", cuestiona, visiblemente molesta. Ana Rosa recordó a la audiencia que su relación personal con Andalucía es estrecha. "Mi marido es andaluz, toda su familia es andaluza y yo soy medio andaluza", recalca, reafirmando su vínculo con la región.

Ana Rosa Quintana, conocida por su estilo directo y firme, dejó claro que no iba a permitir que sus palabras fueran malinterpretadas o manipuladas. La presentadora de Mediaset no dudó en defender su postura, recordando que, a veces, las críticas pueden ser excesivas y poco fundamentadas.

En definitiva, Ana Rosa se mostró decidida a poner fin a la polémica y seguir adelante con su trabajo sin que las controversias empañaran su labor.