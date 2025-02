El programa de hoy de TardeAR ha estado marcado por la visita de Jacobo Ostos al plató y su presencia ha generado una gran expectación. El hijo del recordado torero Jaime Ostos ha querido aclarar su versión de los hechos tras la monumental pelea con su hermano, Jaime Ostos. Aunque el momento que más ha llamado la atención ha sido su tensa conversación con Verónica Dulanto.

El conflicto entre los hermanos ha estallado el pasado lunes en el hotel Wellington de Madrid. Todo ha comenzado cuando, según Jacobo, Jaime ha amenazado a su madre en la recepción del hotel. Este suceso ha desatado un tenso altercado que ha acaparado los titulares de la prensa del corazón.

Jacobo Ostos se ha sentado junto a Frank Blanco y Verónica Dulanto para relatar lo ocurrido. Con un tono serio, ha explicado los detalles de aquel día.

Máxima tensión en TardeAR por lo ocurrido entre Verónica Dulanto y Jacobo Ostos

“Yo no lo vi entrar. Subí con una amiga de mi madre a su habitación del hotel para que me diese una pastilla porque me dolía la cabeza. Ahí fue cuando me avisaron de que estaba mi hermano abajo”, ha relatado.

Al bajar, ha encontrado a su madre llorando. En ese momento, le han informado de que Jaime la había amenazado. “Cuando bajé, vi a mi madre llorando y fue cuando me avisaron de que la había amenazado”, ha dicho Jacobo visiblemente afectado.

Verónica Dulanto ha intervenido con una pregunta directa: “¿Pero le has pegado?”, ha preguntado la presentadora. Jacobo, sin dudarlo, ha respondido: “No, yo no le he pegado”. Pero sus siguientes palabras han causado sorpresa en el plató: “Menos mal que yo no vi a mi hermano cuando amenazó a mi madre sino aquí no estaría”, ha confesado.

Su respuesta ha generado incertidumbre. Verónica Dulanto ha insistido: “¿Y dónde estarías?”. Sin querer ahondar en el tema, Jacobo ha contestado de manera enigmática: “A buen entendedor pocas palabras bastan”.

Verónica Dulanto sigue la conversación tras la respuesta de Jacobo Ostos en TardeAR

El silencio ha invadido el plató. Verónica, sin palabras, solo ha podido decir: “Bueno”. Su reacción ha sido interpretada por muchos como una muestra de sorpresa e incredulidad.

Finalmente, Jacobo ha querido dejar claro que todo está en manos de la justicia. “Cuando salga el juicio, todo se demostrará. Ya se le pondrá la cara colorada cuando demostremos todo”, ha sentenciado.

El escándalo entre los hermanos Ostos ha sumado un nuevo capítulo. Jacobo ha asegurado que las declaraciones de Jaime en Y ahora Sonsoles son completamente falsas. La expectación por el desenlace judicial es máxima y TardeAR ha sido testigo de un momento de alta tensión televisiva.