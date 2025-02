Sorpresa tras las últimas palabras de Martina, hija de Ramon Pellicer: 'Mi padre...'

Si pensabas que los secretos más jugosos de un periodista los guardan otros, te equivocas. El pasado sábado, en el programa Col·lapse de Ricard Ustrell, el conocido presentador Ramon Pellicer fue uno de los invitados más esperados.

Sin embargo, lo que no podía imaginar es que el espacio le tenía preparada una sorpresa de lo más personal. En un giro inesperado, la hija de Pellicer, Martina, apareció en un vídeo para contar algunos de los detalles más entrañables (y otros no tanto) de la vida de su padre.

Sorpresa tras las últimas palabras de Martina, hija de Ramon Pellicer

"Yo cuando veo a mi padre por la televisión veo un presentador", comenzó Martina. Según la joven, el tono que utiliza su padre en pantalla es el mismo que usa en su vida diaria. "El tono cuando te explica algo es el mismo en la televisión que en casa", reveló.

Entre las confesiones más divertidas, Martina también desveló algunos hábitos curiosos de su padre, como su preocupación por la salud. "Mi padre tiene el colesterol alto y toma actimels y yogures". Unas palabras que llevaron a una aclaración posterior por parte de Pellicer.

"No son actimels, porque no son para el colesterol", bromeó el periodista, añadiendo que su colesterol alto es más bien "hereditario". Pero no todo en la vida de Pellicer es sobre la salud; el orden también es un tema recurrente.

Martina continuó diciendo que su padre es "muy ordenado" y que "debe tener todo controlado, al minuto, al segundo". Además, contó cómo en casa todos están acostumbrados a su meticulosidad, aunque ser como él no es tarea fácil.

Destapan el lado más personal de Ramon Pellicer

Un detalle tierno que reveló Martina fue sobre los bocadillos. A lo largo de los años, Pellicer ha sido el encargado de preparar los bocadillos. Además, siempre que los tres vuelven a casa, el padre les hace la misma pregunta: "¿Estaba bueno el bocata?".

Un detalle cotidiano, pero que refleja el cariño y la dedicación con la que el periodista cuida a su familia. Entre risas y anécdotas, el programa Col·lapse ofreció una visión más humana y entrañable del presentador.

De esta manera, Ramon Pellicer demostró que, más allá de ser una figura mediática, es un padre dedicado. Un retrato más humano de quien, sin duda, sigue conquistando a su audiencia.