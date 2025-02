Sorpresa en 'TardeAR' con lo que Fran Redondo ha contado sobre Julián Muñoz: 'Era un…'

El programa TardeAR ha vivido un momento inesperado con la aparición de Fran Redondo. El nieto de Julián Muñoz ha acudido al plató para mostrar el emotivo gesto que ha tenido para recordar a su abuelo. Fran Redondo ha sorprendido a todos con una confesión impactante sobre Julián Muñoz: "Era un gran hombre".

“Me he tatuado una fotografía emblemática para la gente”, ha explicado el joven. “Me ha llevado cinco horas de trabajo”.

Sin embargo, ha reconocido que aún no ha terminado el diseño. “No he podido aguantar el dolor, pero tengo que volver para acabarlo”, ha añadido.

Fran Redondo explica por qué se ha tatuado la cara de Julián Muñoz en su brazo

Fran ha compartido el significado profundo detrás de su decisión. “Yo me tatúo su cara porque yo por esa cara he visto a mi familia destruirse y reconstruirse”, ha expresado con emoción.

A pesar de los errores del pasado de su abuelo, ha dejado claro que siempre lo lleva en el corazón. Para él, este tatuaje no es solo un homenaje, sino un recordatorio de todo lo que su familia ha atravesado.

Durante la entrevista, su abuela, Mayte Zaldívar, ha intervenido por teléfono. Ha destacado la admiración que siente Fran por Julián. “Lo ve guapo en todas las fotografías”, ha confesado entre risas.

Un comentario que ha arrancado sonrisas en el plató. Mayte ha añadido que la relación entre abuelo y nieto siempre ha sido especial y que Julián estaría orgulloso de este gesto.

Fran Redondo recuerda con cariño a Julián Muñoz en TardeAR

El joven ha explicado que la decisión de tatuarse ha sido muy meditada. No ha sido un impulso del momento, sino algo que ha pensado durante mucho tiempo. “Yo sé que él siempre me apoyaba cuando me hacía un tatuaje y este le he hecho por él”, ha afirmado con convicción.

Ha contado que su familia ha pasado por momentos difíciles, pero también ha sabido salir adelante. Para él, Julián ha sido una figura central en su vida y este tatuaje es su forma de honrarlo: "Era un gran hombre".

Este gesto ha demostrado la profunda conexión de Fran con su abuelo. A pesar del tiempo y de las circunstancias, Julián Muñoz sigue presente en su vida. Un tatuaje que simboliza mucho más que un recuerdo.

Es una historia de amor, de familia y de segundas oportunidades. Un acto que permanecerá para siempre en su piel y en su corazón.