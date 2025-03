Sorpresa por las palabras de David Cantero tras su marcha de Telecinco: 'Me ilusiona'

El presentador David Cantero ha sorprendido con sus recientes declaraciones tras anunciar su marcha de Telecinco. Después de más de una década al frente de los informativos de la cadena, su salida ha dejado muchas incógnitas. Sin embargo, ha confesado en una reciente entrevista que, aunque siente pena por dejar la cadena, está emocionado por lo que viene.

"Me ilusiona mucho", afirmó con entusiasmo al hablar de su próximo proyecto. Tras estas palabras, surgen muchas preguntas sobre cuál será su próximo paso. ¿Se retirará definitivamente o lo veremos en una nueva cadena? ¿Está negociando un contrato con otra empresa televisiva?

Sorpresa por las palabras de David Cantero tras su marcha de Telecinco

David Cantero se había convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Durante los últimos quince años, su labor en Informativos Telecinco lo consolidó como uno de los periodistas más respetados del medio. Por eso, la noticia de su salida ha causado sorpresa tanto en el público como en el sector televisivo.

En una reciente entrevista concedida a la Escuela de Reporteros, Cantero ha reflexionado sobre su salida de Telecinco con un tono nostálgico pero optimista. "Cuando te mudas de casa, sientes ese apego a tu hogar, y es inevitable. Mediaset ha sido mi hogar durante los últimos quince años", ha comentado.

En los últimos días, diversos rumores apuntaban a una posible jubilación. Con una extensa trayectoria profesional y años de experiencia en el sector, la idea parecía plausible. Sin embargo, el propio Cantero ha desmentido esta teoría.

En una entrevista que ha concedido a la Escuela de Reporteros, el presentador ha dejado claro que su intención es seguir trabajando. "La jubilación de momento no. No está muy lejos, yo ya soy un señor de cierta edad", ha confesado.

David Cantero ha dejado claro que, aunque siente tristeza por su marcha, también está entusiasmado con lo que vendrá: "Me ilusiona mucho". No obstante, sigue sin dar pistas concretas sobre sus próximos pasos. "No sé qué es lo que voy a empezar", ha insistido.

Aunque no ha revelado detalles concretos, sus palabras dejan entrever que podría estar explorando nuevas oportunidades fuera de Mediaset. "¿Me voy a cambiar de casa? No lo sé, estoy buscando piso", ha revelado.

El mundo de la televisión es dinámico y competitivo, y es habitual que rostros consolidados sean tentados por otras cadenas. Cantero podría estar negociando con otros grupos de comunicación para seguir desempeñándose en su ámbito.

Además, también ha aprovechado para desmentir algunos rumores sobre su futuro inmediato. A pesar de que en las últimas semanas se especuló con su posible participación en un reality show, él mismo ha descartado esa opción. "Soy muy superviviente, pero no me gustaría ir a un programa de supervivencia", ha confesado.

El futuro de David Cantero

Con su salida de Telecinco ya confirmada, el siguiente paso de Cantero sigue siendo un misterio. Sin embargo, sus declaraciones indican que no será un retiro definitivo. La televisión sigue siendo su vocación, y es probable que muy pronto tengamos noticias sobre su regreso a la pantalla.

Si bien aún no se ha confirmado ninguna negociación, su amplia experiencia y su prestigio lo convierten en un profesional altamente demandado. Es posible que su futuro esté ligado a un nuevo informativo o incluso a un programa con un formato distinto al que nos tenía acostumbrados.

Lo que está claro es que con esta entrevista, David Cantero ha lamentado su marcha de Telecinco, pero su carrera está lejos de haber terminado. Sus palabras reflejan nostalgia, pero también ilusión por lo que está por venir. Mientras su futuro sigue siendo incierto, queda claro que no tardaremos en verlo de nuevo en la televisión.