Sorpresa por las palabras del Papa Francisco desde el hospital: ‘La dureza de…’

El Papa Francisco está ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero, y su agenda se ha visto claramente afectada. Aun así, el Pontífice sigue removiendo consciencias y deja huella con algunas de sus reflexiones. Un ejemplo de ello son las palabras que, desde el centro hospitalario, publicó con motivo del Miércoles de Ceniza.

No son frases demasiado largas, pero el Papa Francisco ha demostrado que con pocas palabras basta. Con cuatro frases pueden enviarse mensajes potentes que, quienes estén abiertos a recibirlos, podrán sacar grandes lecciones. En este sentido, el Papa Francisco escribió: “Las cenizas nos recuerdan quienes somos, esto nos ayuda”.

“Nos redimensiona, atenúa la dureza de nuestros narcisismos, nos devuelve a la realidad, nos hace más humildes y disponibles los unos para los otros”, asegura. Finalmente, su intervención termina recordando que “ninguno de nosotros es Dios, todos estamos en camino”. Con estas palabras, el Papa Francisco anima a tomar la vida desde otra perspectiva, lejos del egoísmo y de creernos que somos alguien.

El Pontífice apuesta, una vez más, por una mirada más humilde y sencilla de la vida. Una mirada que ponga en el foco el recuerdo de lo que fuimos para, como siempre, saber y entender mejor hacia dónde vamos. El religioso pide salir del yo, para sentirse y entender que, al final, todos somos y formamos parte de un todo.

Estas han sido las sorprendentes palabras del Papa Francisco

No cabe duda de que la presencia es lo importante. Pero cuando no puede ser, si el mensaje es potente, llega igual de directo al alma. Y eso es lo que les ha pasado a los fieles que no han tardado en responder y hacerse eco de las palabras del Papa.

“Nunca te vayas, te llevo en el alma, Santo Padre”, escribe una mujer. Asimismo, otros le envían mensajes como que “mis oraciones y mejores pensamientos para que Dios te ayude a reponerte pronto”. Con todos estos escritos queda claro que el legado del Papa Francisco es fuerte y que son muchos los que rezan por su recuperación.

Una recuperación que, según informan cada día desde el Vaticano, va teniendo sus piedras en el camino. Hay días que parece que mejora y deja de necesitar tanta ayuda para respirar, otros, precisa de una broncoaspiración. De todas formas, los médicos tranquilizan asegurando que está estable dentro de la gravedad.

La importancia del buen humor

“El Pontífice reanudó la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, tras haber sido sometido a oxigenoterapia de alto flujo durante el día”, informan desde la Santa Sede. Asimismo, vuelven a destacar que el Papa Francisco está “cooperando” y que su estado de ánimo sigue siendo “bueno”. Por lo que, de momento, su salud está estable dentro de la gravedad y la recuperación sigue su curso.

Cabe recordar que el religioso tiene recursos para sobrellevar sus emociones y, sobre todo, para centrarlas en lo que él considera importante. El sentido del humor es para el Papa Francisco la mejor medicina, por lo que cada día lee una oración para mantenerlo. Una vez más, queda claro que la vida con humor y alegría es más vida.