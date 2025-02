Sorpresa en 'El Hormiguero' por lo que Àngel Llàcer ha dicho sobre su estado de salud

El plató de El Hormiguero ha vivido un momento lleno de emoción con la visita de Àngel Llàcer. El presentador y actor ha compartido su dura experiencia médica del último año, que casi le cuesta la vida. Su relato ha dejado a todos sin palabras y es que a pesar de haberlo pasado mal, Àngel ha sabido verle el lado bueno a todo su drama.

Nada más entrar al plató, Llàcer ha sido recibido con una ovación ensordecedora. “Hacía tiempo que no escuchaba un aplauso así, es muy fuerte”, ha dicho emocionado. Su historia ha conmovido a la audiencia y al equipo del programa.

Todo comenzó con un viaje a Vietnam. Durante su estancia, Llàcer se infectó con una bacteria que comenzó a devorar el músculo de su gemelo. La situación se agravó rápidamente y necesitó hasta cuatro operaciones de urgencia.

Ángel Llàcer cuenta su historia en El Hormiguero

La infección avanzó con rapidez, poniendo en riesgo su vida en varias ocasiones. Los médicos han trabajado intensamente para controlar la enfermedad y salvar su pierna.

El proceso ha sido largo y difícil: “Ha sido un año muy difícil”, ha asegurado Àngel. El 13 de abril ha empezado a sentirse mal. Tras una radiografía, los médicos han detectado que algo no iba bien.

Desde ese momento, su vida ha cambiado por completo. Ha pasado semanas en el hospital, con tratamientos intensivos y rehabilitación constante. Cada operación ha sido una prueba de resistencia para él y su entorno cercano.

Pablo Motos no ha ocultado su preocupación: “Nos alegra verte vivo, no sabía que te quería tanto hasta que vi a tus compañeros hablar sobre ti y eso me preocupó”. Sus palabras han reflejado el cariño y la admiración que muchos sienten por Llàcer. Amigos y colegas han mostrado su apoyo incondicional durante todo el proceso.

Sorpresa en El Hormiguero tras la confesión de Àngel Llàcer sobre su estado de salud

A pesar de todo, Àngel Llàcer ha encontrado un aprendizaje en esta dura experiencia. "Estoy perfecto. Una vez pasado el drama, puedo decir que ha sido el peor y el mejor año de mi vida", ha confesado el presentador.

"He aprendido a caminar, ahora camino. Antes iba corriendo por la vida y ahora me paro a caminar, a absorberlo todo. Estoy disfrutando mucho más", ha explicado con serenidad.

Su reflexión ha sorprendido a todos. Su capacidad de ver el lado positivo de la adversidad ha impactado a la audiencia.

El público no ha podido contener su aplauso. Un programa emotivo para una noche inolvidable en El Hormiguero.