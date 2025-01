El 2024 no ha sido el mejor año para Àngel Llàcer, pero este nuevo ciclo ha comenzado con el pie izquierdo. Tras un grave problema médico que le obligó a retirarse temporalmente de la televisión, Àngel Llàcer parecía estar en camino a la recuperación. Sin embargo, ha confesado que ha sufrido un nuevo revés que lo obliga a detener nuevamente su actividad profesional.

En una entrevista reciente en el programa de TV3, Col·lapse, presentado por Ricard Ustrell, Llàcer explicó que, aunque había retomado el trabajo por un breve período, ha solicitado otra baja médica. “Cogí el alta, estuve 15 días trabajando y empecé a cojear. Ahora vuelvo a estar de baja, pero ya estoy intentando recuperarme porque quiero trabajar cuanto antes mejor”, revelaba el presentador con un tono de esperanza.

Àngel Llàcer ha estado enfrentando un proceso de rehabilitación prolongado que ha requerido meses de esfuerzo. Durante su visita al plató, detalló cómo lleva su día a día en esta etapa tan complicada.

Máxima preocupación por Àngel Llàcer tras saberse la última hora de su problema médico

“Hago rehabilitación cada día, cada día subo y bajo una montaña, son 2 horas. Cada día mejoro un poco, pero, por ejemplo, si me pongo en el suelo no me puedo levantar”, confesaba con sinceridad, mostrando las limitaciones físicas con las que aún debe lidiar.

A pesar de las dificultades, el presentador no pierde el optimismo. Aunque el año pasado tuvo que rechazar proyectos importantes, Àngel Llàcer asegura que mantiene intactas sus ganas de volver a trabajar.

“No tengo más ganas de vivir porque ya las tenía antes. Tengo más ganas de estar con mis amigos. No pasaba tanto tiempo con ellos porque trabajaba mucho, ahora no trabajo”, reflexionaba.

Àngel Llàcer se encuentra totalmente enfocado en su recuperación

Desde que salió del hospital, su recuperación ha sido lenta pero constante. Aunque ya puede realizar ciertas tareas cotidianas que antes le resultaban imposibles, todavía enfrenta obstáculos importantes. Según Ángel, está haciendo todo lo posible por avanzar, pero el proceso requiere tiempo y paciencia.

Las declaraciones del popular presentador han generado una gran preocupación entre sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo incondicional en redes sociales. Sus palabras, cargadas de valentía y sinceridad, han sido un reflejo de su carácter luchador y de su compromiso con su recuperación.

Mientras tanto, Àngel Llàcer se mantiene alejado de los focos, enfocado en su rehabilitación y en retomar, poco a poco, el control de su vida. Por ahora, su principal prioridad es su salud, aunque no duda en expresar su deseo de regresar a la televisión lo antes posible. Sus fans esperan con ansias su recuperación total y sueñan con verle pronto brillando como siempre.