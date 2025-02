'Necesitamos informar': El entorno de Kate Middleton da el paso y cuenta la verdad

Kate Middleton, de 43 años, suele estar bajo el escrutinio mediático. Sin embargo, en los últimos días, su nombre ha acaparado aún más titulares. El pasado lunes, el Palacio de Kensington informó a varios medios británicos que la Princesa de Gales y el Príncipe Guillermo no asistirán a la ceremonia de los Premios BAFTA. Esta noticia sorprendió y decepcionó a muchos, dada la estrecha relación entre la familia real británica y estos prestigiosos galardones.

Kate Middleton reaparece en medio de especulaciones

Sin hacer referencia a esta ausencia, Kate Middleton reapareció el martes en una visita a una prisión femenina, donde conoció de primera mano la labor social realizada con las internas. Durante esta visita, la Princesa interactuó con reclusas y ex reclusas, destacando la importancia de garantizar un entorno seguro y positivo para los niños pequeños.

Paralelamente, surgieron rumores sobre un cambio en la estrategia comunicativa del Palacio de Kensington. Según The Times, la institución habría decidido no proporcionar más detalles sobre la vestimenta de Kate Middleton, con el objetivo de centrar la atención en las causas que apoya. Se especulaba que la princesa se sentía frustrada al ver que sus atuendos eclipsaban asuntos más relevantes.

El Palacio de Kensington rompe el silencio para aclarar la situación

Ante la proliferación de comentarios y rumores, la Casa Real británica emitió un comunicado urgente para defender a Kate. Una portavoz del Palacio de Kensington aclaró que los comentarios publicados en el artículo eran suyos y no de la Princesa de Gales. "Durante la última semana, he recibido numerosas preguntas sobre una historia relacionada con la ropa de la Princesa de Gales y cómo el Palacio de Kensington comparte información sobre sus atuendos. Para aclarar, los comentarios que aparecieron en el artículo fueron míos, no de la Princesa de Gales", afirmó.

Además, enfatizó: "Los comentarios que se publicaron no deben atribuirse directamente a la Princesa de Gales". La portavoz prosiguió: "¿Necesitamos informar, oficialmente, lo que ella está vistiendo? No. El estilo está ahí, pero se trata del contenido", añadía. El propósito de la Casa Real británica es reafirmar que la prioridad de Kate Middleton sigue siendo su labor social y su papel dentro de la corona inglesa.

Expertos analizan la ausencia de los príncipes en los BAFTA

La decisión de los Príncipes de Gales de no asistir a los Premios BAFTA ha generado diversas interpretaciones. Kate Mansey, experta real de The Times, sugirió que la ausencia se debe a que la ceremonia coincide con las vacaciones escolares de mitad de semestre de sus hijos. "Este año cae en el primer fin de semana de las vacaciones escolares de mitad de semestre", señaló.

Por otro lado, María José Gómez Verdú, experta en protocolo, ofreció una perspectiva diferente. Según ella, "la ausencia de Guillermo y Kate en los BAFTA 2025 podría ser una señal de un cambio estratégico en la relación entre la realeza y la industria del entretenimiento". Verdú señala que asistir a los BAFTA podría interpretarse como un respaldo a producciones que critican a la realeza británica, como The Crown o Spencer.

Esta situación refleja la delicada posición de la familia real al equilibrar sus deberes oficiales con la vida familiar y las estrategias de comunicación en una era de constante escrutinio público.