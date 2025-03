La sorprendente respuesta de Shakira que Gerard Piqué no esperaba: 'Me he sentido...'

Shakira y Piqué, uno de los dúos más mediáticos del fútbol y la música, siguen siendo protagonistas de una historia que parece no tener fin. Su relación terminó en una ruptura que, lejos de calmarse con el paso del tiempo, se ha convertido en un espectáculo lleno de indirectas.

Desde su separación, Shakira ha logrado que sus sentimientos y emociones se conviertan en himnos. A pesar de los años que han pasado, la cantante sigue compartiendo con su público lo que siente, y recientemente, ha abierto su corazón en una entrevista reveladora.

Shakira habla de su ruptura con Gerard Piqué

En una charla con el medio N+, Shakira se mostró vulnerable y sincera acerca de lo que ha sentido tras su ruptura con el exfutbolista. La cantante habló abiertamente de su proceso de sanación, destacando la importancia del apoyo de sus hijos, Milan y Sasha.

"La mayoría de la gente tiene un buen fondo, un buen corazón, esto es lo que yo he sentido. Me he sentido muy, muy protegida por el cariño del público y de alguna manera eso me ha salvado. Eso y el cariño de mis hijos y de mis amigos", expresó la colombiana.

Cuando le preguntan si ya no llora al pensar en Piqué, la cantante responde con una reflexión. "Solo para las razones necesarias... Yo creo que los procesos de sanación tardan muchos años, pero una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz".

Shakira, más íntima que nunca

En su conversación, Shakira también habló sobre el proceso que la ha llevado a convertir el dolor en arte. "Cada cual busca reconstruirse a su manera... La mía fue, en gran parte, escribiendo canciones", compartió la cantante.

No es de extrañar que sus canciones, llenas de referencias y dardos a su relación con Piqué, se hayan convertido en un fenómeno global. Con palabras como "Clara-mente", "Twingo" y "Casio", Shakira ha transformado su dolor en canciones que resuenan con millones de personas.

Shakira también bromeó sobre los cánticos de su público, que a menudo incluyen referencias a Piqué: "Yo no escucho porque tengo estos auriculares... Yo siempre pregunto: '¿Pero qué están diciendo?'. Porque estas cosas no las escucho mucho".

"Escucho lo bonito, cuando dicen: 'Shakira!, Shakira!, Shakira!', pero ya... Otras cosas mejor no escucharlas... Pero que digan lo que quieran, hay que ser libre y hay que expresar lo que se siente", dijo entre risas.

Shakira continúa transformando su dolor en arte, con la fuerza de sus canciones y el apoyo de su público y su familia. Cada concierto, cada letra, cada paso en el escenario es un recordatorio de que, a pesar de las heridas, la cantante sigue adelante.

La colombiana ha convertido su proceso de sanación en una lección de resiliencia. Mostrando al mundo que se puede encontrar la felicidad, incluso con algunas cicatrices que nunca se curarán por completo.