El sorprendente acuerdo multimillonario que mantiene a Harry y Meghan bañados en oro

Desde su salida de la familia real, el príncipe Harry y Meghan Markle han tenido que construir su propio camino financiero. Con contratos millonarios y acuerdos estratégicos, la pareja ha buscado consolidarse en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, no todos sus proyectos han sido exitosos, lo que ha generado dudas sobre su estabilidad económica y su futuro en el sector. Desde documentales polémicos hasta iniciativas que no han conseguido la audiencia esperada, los duques de Sussex han atravesado altibajos en su aventura empresarial.

A pesar de los fracasos, el futuro en la industria de Meghan y Harry sigue asegurado

Uno de los mayores fracasos fue el podcast de Meghan en Spotify, que solo tuvo una temporada y estuvo rodeado de polémica. Otros proyectos fuera del ámbito de su salida de la familia real no han logrado captar la atención del público, lo que ha generado dudas sobre su futuro en la industria.

Sin embargo, no todo está perdido para ellos. Una de las compañías más poderosas del sector ha reafirmado su apoyo incondicional y asegura que seguirá trabajando con los Sussex en nuevos contenidos.

Netflix mantiene su confianza en Meghan y Harry

Después de rumores sobre una posible ruptura con la plataforma, Netflix ha dejado claro que seguirá respaldando a Harry y Meghan. La directora de contenido de la empresa, Bela Bajaria, ha confirmado que están entusiasmados con sus futuros proyectos.

El retraso del estreno de With Love, Meghan debido a los incendios en Los Ángeles había generado especulaciones sobre la continuidad del contrato entre ellos. Pero Bajaria ha despejado cualquier duda, asegurando que la plataforma sigue comprometida con los Sussex a pesar de que algunos trabajos han recibido críticas mixtas.

Uno de los ejemplos más evidentes fue el documental sobre polo de Harry, que fue calificado de “aburrido” por expertos.

Aun así, Netflix confía en su próxima apuesta: un programa de cocina y estilo de vida dirigido por Meghan: “Es una excelente versión de un programa de lifestyle". "Realmente tiene grandes enseñanzas. Estoy muy emocionada por su lanzamiento”, afirmó Bajaria.

Meghan Markle da el salto al cine

Además de este programa, la duquesa de Sussex está inmersa en un nuevo reto dentro de la industria cinematográfica. Meghan Markle ha recibido luz verde para producir la adaptación de la exitosa novela romántica Meet Me at the Lake, de Carley Fortune. “Es un gran libro, ella lo tenía y estamos felices de hacerlo”, confirmó Bajaria. También añadió: "tenemos cosas en desarrollo, todos están entusiasmados con lo que viene; estoy muy emocionada por su programa".

El acuerdo entre los Sussex y Netflix, valorado en 100 millones de dólares, se anunció en 2020 con la promesa de producir contenido inspirador y de calidad. Aunque han enfrentado críticas por no tener una estrategia clara, la plataforma sigue apostando por ellos, garantizando que su aventura en el entretenimiento continúa.