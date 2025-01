Shock con lo que Sonsoles Ónega ha averiguado sobre Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles'

En el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega ha desvelado una información que ha dejado a muchos de sus espectadores boquiabiertos. La presentadora ha abordado un tema que involucra a Ana Obregón y Nia Correia, relacionado con el polémico spot publicitario de las Campanadas de 2022. En este contexto, ha conversado con Alberto Dugarte, maquillador presente en el rodaje, quien ha aportado luz sobre los rumores de un supuesto maltrato de Ana hacia Nia.

Alberto Dugarte ha explicado los detalles de lo ocurrido aquel día. Según él, tanto Ana Obregón como Nia Correia tienen motivos para sentirse molestas.

“Ana Obregón es una profesional que lleva muchos años. Las dos tienen razón. Ana fue citada a una hora temprana, pero tras un retraso de dos horas en el que no explicaban nada”, ha señalado el maquillador.

Sonsoles Ónega conoce otra versión de lo ocurrido con Ana Obregón

Estas declaraciones han dado un giro inesperado al relato que se ha mantenido hasta ahora. Sonsoles Ónega ha averiguado de esta forma otra versión de los hechos.

Ana Obregón siempre ha negado haber tratado mal a Nia, mientras que algunos rumores apuntaban a que su comportamiento no había sido el adecuado durante la larga grabación. Con la intervención de Dugarte, Sonsoles ha concluido que la situación fue más compleja de lo que parecía en un principio.

Shock en Y ahora Sonsoles por lo que Sonsoles Ónega ha averiguado sobre Ana Obregón

Pero la sorpresa no ha terminado ahí. Durante el programa, Lorena Vázquez, colaboradora habitual de Y ahora Sonsoles, ha revelado un detalle que ha dejado en shock a la presentadora. “Ana Obregón me tiene bloqueada”, ha confesado Lorena, provocando una reacción de asombro en el plató.

Al parecer, el origen de este bloqueo reside en una información que Lorena compartió en el programa *Espejo Público*. Según la colaboradora, “di una información sobre un dinero que cobró por el libro de su hijo que no le gustó”. Este detalle ha generado incomodidad entre ambas y ha derivado en un distanciamiento que, hasta ahora, había pasado desapercibido.

La tensión entre Ana Obregón y Lorena Vázquez ha impactado a Sonsoles Ónega, quien no ha podido ocultar su sorpresa al descubrir que dos de sus colaboradoras no se hablan. El momento ha generado revuelo entre los espectadores, que no esperaban este giro en el programa.

Con esta nueva información, Sonsoles Ónega ha demostrado, una vez más, su habilidad para sacar a la luz temas que generan conversación y debate. Ahora, la pregunta que queda en el aire es si Ana Obregón y Lorena Vázquez conseguirán resolver sus diferencias o no.