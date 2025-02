Selena Gómez y Benny Blanco dan el paso final: 'Quiero guardarlo para nuestros hijos'

Selena Gómez y Benny Blanco han decidido dar el paso definitivo en su relación y contraer matrimonio. Él quería que la sorpresa fuera algo especial y que la historia quedara para su futura familia. “Quiero guardarlo para nuestros hijos”, declaró también Selena, dejando para la intimidad cómo fue la pedida de mano.

Lo que sí ha adelantado es que “fue muy dulce”, y que nadie conocía las intenciones de Benny de pedirle matrimonio. Gómez no se lo pensó dos veces y aceptó la propuesta del productor musical. Eso sí, para Blanco no fue fácil ocultar su secreto y a punto estuvo de estropearlo todo.

Selena Gómez y Benny Blanco dan el paso definitivo

Selena Gómez y Benny Blanco son dos de las figuras más importantes de la industria musical actual. Ambos han logrado éxitos impresionantes en sus carreras, pero su relación va más allá de la simple admiración profesional. Hace apenas dos años, comenzaron una historia de amor que ha copado grandes titulares internacionales.

Ahora, Selena y Benny han dado el paso final anunciando su boda. El productor musical sorprendió a Gómez con una propuesta de matrimonio el 11 de diciembre de 2024. Un gesto que la cantante ha descrito como profundamente significativo, pero que prefiere mantenerlo en la intimidad.

“Quiero guardarlo para nuestros hijos”, ha declarado Gómez sin entrar en detalles de cómo fue la pedida de mano. Con esta declaración, la artista no solo confirma su matrimonio con Benny, también su deseo de formar una familia junto a él.

Durante una entrevista, Selena reveló que Benny guardó en secreto los detalles del anillo de compromiso. También lo que estaba preparando para declararse a Selena, algo que no fue fácil, ya que casi arruinó la sorpresa varias veces. Finalmente, su esfuerzo valió la pena y la propuesta fue todo lo que Selena había soñado.

“La sorpresa más enfermiza de la que Selena no tenía idea”, comentó Benny en una de sus últimas entrevistas. Y es que, aunque todo ha sido muy rápido, comenzaron a salir en junio de 2023, Gómez y Blanco están convencidos de su amor. Tanto es así que ya vislumbran una vida en común con una gran familia.

Selena Gómez y Benny Blanco se casan

Selena y Benny comenzaron a salir en junio de 2023, y el compromiso llegó poco después de un año de relación. En ese tiempo, los dos han creado una conexión más profunda, tanto profesional como emocionalmente. Aunque sus caminos se cruzaron mucho antes, no fue hasta años después cuando acabarían enamorándose.

Desde que formalizaron su relación, no han dejado de compartir en las redes momentos juntos y mensajes románticos. Uno de ellos fue la publicación que Selena hizo en su perfil de Instagram de su anillo de compromiso.

Un precioso anillo con un diamante marquesa que simboliza la unión de la pareja. Benny procuró que la joya fuera exactamente lo que Selena deseaba y estuvo investigando sus gustos y poniéndola a prueba durante días. “Le decía: «Sí, pero si alguna vez hiciera uno, ¿lo querrías así?», y luego ella cambiaba de opinión a mitad de camino”, explicó Blanco.

Finalmente, logró su objetivo y recreó el diamante del que Selena se enamoró durante su canción Good for You. “Ese es el diamante con el que siempre he soñado”, confesó Gómez en la misma entrevista.

Sobre qué día se celebrará el enlace, la pareja ha preferido no adelantar nada. No obstante, amigos y seguidores de Selena y Benny ya están celebrando esa unión. “¡Sí!, voy a ser la chica de las flores”, reaccionaba Taylor Swift al anuncio de su amiga.