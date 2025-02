Sorpresa por lo que ha dicho un presentador de TV3 sobre Jordi Évole: 'No puedo...'

El mundo televisivo está lleno de historias inesperadas, y esta vez el protagonista es Jair Domínguez. Conocido por su participación en Està Passant, el presentador dejó a más de uno con la boca abierta al recordar su etapa con Andreu Buenafuente.

Pero la sorpresa no ha venido por su paso por el programa, sino por la revelación de quién era su jefe directo en aquel entonces: nada menos que Jordi Évole. En una entrevista en APM?, Domínguez recordó su experiencia, donde su trabajo consistía en escribir guiones.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que su jefe inmediato no era Andreu Buenafuente, sino Jordi Évole, quien ejercía como coordinador de guionistas. Unas palabras que no pasaron desapercibidas y pusieron a Jordi Évole en el centro de la polémica.

La anécdota sobre el periodista ha salido a la luz y ha generado revuelo, especialmente por la visión que Jair tenía de su manera de liderar el equipo. Según sus palabras, Évole era un jefe minucioso, con una manera de entender el trabajo que chocaba con la suya propia.

Jair Domínguez desvela su experiencia con Évole

Jair Domínguez no se anduvo con rodeos al explicar su relación laboral con Évole. "Mi teoría del mínimo esfuerzo, conseguir buenos resultados con poco esfuerzo, me ha llevado muchos problemas y muchas discusiones con mis jefes. No puedo decir nombres, Jordi Évole por ejemplo".

El presentador de TV3 relató un episodio concreto. De esta manera, el conductor de Lo de Évole le exigió permanecer en su puesto de trabajo más allá de lo estrictamente necesario.

"Un día hice mi trabajo, escribir el guion, y me fui. Évole entonces me llamó y me dijo: '¿Por qué no estás delante de tu ordenador?'. Y le dije: 'Porque ya he acabado mi trabajo', y dijo: 'No, porque esto es como una familia'".

Un detalle que da mucho que hablar

Las declaraciones de Jair Domínguez provocaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos defendieron la rigurosidad de Jordi Évole como jefe, otros señalaron que su manera de gestionar el equipo podría resultar excesiva.

Lo que está claro es que este inesperado episodio ha reavivado el debate sobre los estilos de liderazgo en la televisión. Así, estas declaraciones han dejado una imagen más desconocida del periodista.