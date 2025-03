¿Se han separado Meghan Markle y el príncipe Harry? Al fin, ¡Toda la verdad!

Meghan Markle y el príncipe Harry siguen siendo el centro de atención en el Reino Unido, a pesar de vivir en Estados Unidos desde 2020. Aunque intentaron escapar del escrutinio público, los rumores sobre su matrimonio no cesan. En los últimos meses, los medios británicos han señalado señales de crisis en su relación, lo que ha puesto a todos en alerta.

Rumores sobre problemas en el matrimonio

La relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha estado bajo el foco desde su primer día juntos. Aunque han intentado mantener su vida privada en secreto, no han logrado escapar de la especulación. Los medios ingleses se han hecho eco: "Aunque la vida no ha sido aburrida para los dos, tal vez el aburrimiento sería mejor que el caos al que están sometidos ahora".

La situación no mejora, especialmente ahora que están a punto de estrenar su serie en Netflix. "La vida no parece estar volviéndose más fácil para la pareja. Hay señales de alerta en el matrimonio que son difíciles de ignorar", dijeron en The List.

Visiones opuestas sobre el futuro

Una de las principales causas de la tensión en el matrimonio sería las diferentes visiones del futuro que tienen Meghan Markle y el príncipe Harry. Se ha dicho que Harry desea regresar al Reino Unido con sus hijos, para que puedan conocer su tierra natal, pero Meghan no lo comparte. "El príncipe Harry y Meghan Markle tienen visiones diferentes del futuro", mencionaron fuentes cercanas a la pareja.

Además, los problemas económicos estarían presionando aún más su relación, según apunta una fuente cercana al matrimonio: "Necesitaban el dinero: la forma en que viven y el ritmo al que gastan... Se quedarán sin efectivo más temprano que tarde, y no es como si alguien estuviera corriendo a contratarlos", afirmaba. "Como han demostrado una y otra vez, la única vez que ganan dinero es cuando han vendido a su familia y esa vaca ha sido ordeñada", añadió .

El aislamiento de Harry y sus efectos

Harry también parece estar sufriendo de soledad en Estados Unidos. Alejado de su familia y sin un círculo de amigos cercano, su estado emocional podría estar afectando su relación. "Cualquier resentimiento que Harry tenga hacia su familia puede extenderse a su relación con Meghan Markle", explicaron fuentes de confianza.

A esto se suman los problemas con la familia de Meghan Markle, que también parecen estar influyendo en su bienestar. "Meghan está distanciada de la mayor parte de su familia inmediata e incluso fue demandada por difamación por su media hermana, Samantha Markle", señalaron. "Tampoco se habla con su padre, solo con su madre, la única de la familia que acudió a su boda con el príncipe", remarcaron.

La tensión visible en público

Los expertos en lenguaje no verbal también han notado la incomodidad entre Meghan y Harry en eventos públicos. En 2023, durante un concierto de Beyoncé, Harry mostró signos de incomodidad, mientras que Meghan parecía relajada. "Harry estaba rígido como una tabla, con cara de gran fastidio", afirmaron los expertos.

Además, sobre los eventos a los que acuden juntos: "Meghan Markle y el príncipe Harry parecen avergonzarse el uno del otro". En conclusión, las señales de crisis en su matrimonio son cada vez más claras. "Los duques de Sussex están muy sujetos a la negatividad de los externos, y cada pareja tiene un límite en lo que puede manejar", pronostican desde The List.