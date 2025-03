Ya es oficial: se destapa la verdad del encuentro entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Los rumores han sido constantes, durante semanas, se ha hablado de un encuentro entre Paloma Cuevas, su actual pareja, el cantante Luis Miguel, y su exmarido, Enrique Ponce. Supuestamente, el episodio habría ocurrido en un hospital de la capital. Sin embargo, ahora la verdad ha salido a la luz.

Patricia Cerezo, gran amiga de Paloma Cuevas, ha roto su silencio. Ha querido aclarar lo sucedido y desmentir la información que se ha dado en diversos medios.

En declaraciones recientes, ha sido tajante: “Tengo entendido que lo del encuentro no fue así. Vamos, tengo entendido no, sé que no fue así”.

Se destapa toda la verdad sobre el polémico encuentro entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Con esta afirmación, Cerezo desmiente categóricamente las especulaciones. La noticia de un enfrentamiento entre Enrique Ponce y Luis Miguel había causado un gran revuelo. Pero la íntima amiga de Paloma Cuevas ha querido cerrar el tema de una vez por todas.

La relación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce ha sido tema de conversación desde su separación. Muchos han seguido cada paso de la expareja. Con la entrada de Luis Miguel en la vida de Paloma, el interés mediático ha crecido aún más.

Sin embargo, Patricia Cerezo deja claro que no ha habido ningún contacto reciente entre Paloma y Enrique. “Si un día ocurriera, pues ocurrió, pero no, esa información no fue cierta”, ha asegurado. Con estas palabras, intenta zanjar la polémica.

Además, ha hablado de su relación personal con Enrique Ponce y ha confesado que hace tiempo que no tiene contacto con él. “No, la verdad es que no, hace mucho que no le veo. Le deseo lo mejor porque es un amigo al que aprecio mucho, pero desde hace mucho que no”.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce no tuvieron ningún problema en su 'cara a cara'

En cambio, con Paloma Cuevas sigue manteniendo una estrecha amistad. “Con Paloma sí, pero bueno, es que somos amigas y esto nos une para siempre”, ha concluido.

Las declaraciones de Patricia Cerezo han servido para aclarar la situación. De esta manera, se desmonta la historia del supuesto tenso encuentro en el hospital. La verdad ha salido a la luz, y con ella, se pone fin a las especulaciones.

A pesar de las habladurías, Paloma Cuevas sigue adelante con su vida junto a Luis Miguel. Enrique Ponce, por su parte, continúa su camino. Lo que está claro es que, al menos por el momento, no ha habido ningún tipo de confrontación entre ellos.