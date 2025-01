Se confirma la última hora sobre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez: 'Estoy muy...'

Aurah Ruiz comenzó el pasado jueves 2 de enero su andadura en GH Dúo. Tres días después del estreno del programa de Telecinco se desveló que la concursante de realities había entrado en la casa de Guadalix como infiltrada. La mujer del futbolista Jesé Rodríguez revelaba cuál era su verdadero rol a Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo: "Estoy muy contenta y a gusto contigo", reconocía ante la audiencia.

La canaria, que ya tiene experiencia en este tipo de programas, accedió a la propuesta que recibió de la citada cadena. Una decisión que supone separarse de su marido y su hijo durante varias semanas, algo que ya vivió durante el tiempo que permaneció en Supervivientes.

Fue durante el debate de GH Dúo del domingo cuando se dio a conocer uno de los grandes secretos de la presente edición. Pese a estar en la casa, Aurah Ruiz no es en realidad concursante del reality de Telecinco.

Aurah Ruiz destapa cuál es el verdadero papel que tiene en GH Dúo

Ella misma lo daba a conocer a la nuera de Bárbara Rey. "No soy concursante, estoy infiltrada en la casa. Estoy engañando a todo el mundo, no me voy a quedar y me da mucha pena, pero no puedo seguir aquí", reconocía.

Carlos Sobera, testigo de la confesión de Aurah Ruiz, recordaba a Ana Herminia que debía mantener en secreto lo que acaba de escuchar. "Si lo haces mal, el grupo recibirá algo que no les gustará nada, hay que mantener el secreto", advertía el presentador.

La influencer, dejaba claro, además, que desconoce cuánto tiempo durará su presencia en el concurso. Aun así reconocía estar encantada.

Mientras tanto, la pareja de Aurah Ruiz, el también canario Jesé Rodríguez, ha optado por el silencio. El delantero, que siempre se ha caracterizado por su actitud discreta, en esta ocasión ha mantenido su línea habitual sin pronunciarse sobre la presencia de su mujer en GH Dúo.

Aurah Ruiz reconoce que desde su boda las cosas han ido a mejor

Cabe recordar que la publicación más reciente en la que Jesé Rodríguez se refiere a Aurah Ruiz es del último día de 2024. Justo antes de que su mujer entrara en el reality de Telecinco, la pareja compartía unas románticas imágenes con las que despedían el año mostrándose agradecidos por todo lo vivido juntos.

Desde que Aurah Ruiz comenzó su andadura en el citado espacio, la canaria ha tenido ocasión de hablar de su matrimonio. Una relación que, si bien ha sorteado no pocos obstáculos, en estos momentos parece que atraviesa por una fase muy estable.

De hecho, la influencer aseguró que desde su boda, celebrada en el año 2022, "todo ha ido a mejor". Una situación sobre la que quiso matizar que "hemos sabido elegir tanto él como yo", sentenciaba Aurah Ruiz.