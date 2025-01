Última confesión de Manuel Martos, hijo de Raphael: 'Lo que necesita es...'

Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, atendía hace unos días a los medios de comunicación que se interesaban por la salud de su padre. El ex de Amelia Bono respondía a las preguntas de los reporteros desde su vehículo dejando claro que el artista se encuentra "tranquilo y bien". Otra persona de su entorno más cercano aseguraba que lo que ahora necesita "es muchísimo descanso".

Son pocas las personas que en estos momentos tienen contacto con el autor de Mi gran noche. Natalia Figueroa, la mujer que lleva medio siglo al lado del de Linares, es quien filtra las llamadas y mensajes que recibe el cantante. Por el momento Raphael se encuentra en su domicilio acompañado por su esposa y sus tres hijos.

El pasado 17 de diciembre el cantante sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa el especial navideño de La Resistencia en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid. En ese mismo momento se activó el protocolo de emergencia para atender al artista quien entró por su propio pie al Hospital Clínico San Carlos.

Manuel Martos ha dado la última hora de su padre tras el alta hospitalaria

Un día después Raphael era trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre. Tras descartar el ictus como causa de su ingreso el citado centro médico informó de que el artista padece un linfoma cerebral.

Diez días después de su ingreso el andaluz recibía el alta. El intérprete se dejaba ver el 27 de diciembre abandonando el hospital acompañado de su mujer y su hijo mayor Jacobo. Si bien no se detuvo ante los periodistas, sí tuvo ocasión de saludar sonriente desde el interior del vehículo.

El artista, que durante todos estos días ha recibido innumerables muestras de apoyo y cariño, se ha visto obligado a cancelar nueve conciertos previstos para principios de 2025. En concreto el cantante tenía firmadas actuaciones en febrero y marzo en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México.

Raphael habló de su salud en su visita a El Hormiguero

Solo un día antes de ingresar en el hospital el cantante explicó en El Hormiguero que se encontraba bien de salud. "Yo estoy bien, me he cuidado; solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida", contaba a Pablo Motos. "Ahora está todo fantástico", insistía dando a entender que su estado de salud era bueno.

Después de más de seis décadas sobre los escenarios, el artista de Linares se enfrenta a este nuevo reto con la misma determinación y fuerza que le caracteriza. Su público, que siempre ha estado a su lado en innumerables escenarios, ahora espera su recuperación en la distancia.

Si bien el hecho de reencontrarse con sus fieles es una de sus mayores preocupaciones, lo cierto es que Raphael es consciente también de que ahora lo más importante es recuperarse.