Ana Herminia deja a todos en shock con lo último que ha contado sobre Bárbara Rey

Por fin ha llegado el día. La casa más famosa de Guadalix de la Sierra ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a los nuevos concursantes de la tercera edición de GH DÚO. Una de las primeras en entrar al reality ha sido Ana Herminia, quien ha dejado a todos en shock con lo último que ha contado sobre su suegra, Bárbara Rey.

Este jueves, 2 de enero, Carlos Sobera tuvo la oportunidad de hablar unos minutos con ella. Entre otras cosas, el presentador del formato le ha preguntado qué es lo que espera del concurso y cómo va a afrontar este nuevo desafío.

Además, ha sacado a relucir uno de los problemas más sonados de su familia: la guerra entre su marido y Bárbara Rey. Durante su última entrevista en ¡De Viernes!, la vedette no tuvo reparos en hablar sobre Ángel Cristo y su hija, algo que no le sentó nada bien a Ana Herminia.

Tanto es así que la nueva concursante de GH DÚO no se lo pensó dos veces a la hora de cargar contra su suegra. Por ese motivo, ahora Carlos Sobera ha aprovechado la ocasión para preguntarle al respecto.

En su vídeo de presentación, la joven dejó muy claro que no quería hablar de Bárbara Rey. No obstante, Ana Herminia no ha tenido ningún problema en responder a las cuestiones que le planteó el presentador del formato.

“Sí, estaba enfadada porque cuando se habla de niños… Yo voy a defender a nuestras niñas con uñas y dientes. Para mí son sagradas”, ha asegurado sin mencionar en ningún momento el nombre de Bárbara Rey.

Ana Herminia sorprende en GH DÚO con las últimas palabras que le ha dedicado a Bárbara Rey

Después de conocer el motivo que se esconde tras el gran enfado de Ana Herminia, Carlos Sobera ha querido destacar un pequeño detalle. Tal y como ha apuntado, la concursante de GH DÚO ha evitado durante toda su conversación mencionar el nombre de Bárbara Rey.

“Sí, esa persona, ya sabes quién es Carlos, que nos conocemos. No quiero nombrarla”, le ha respondido la actual mujer de Ángel Cristo, despejando así cualquier duda al respecto.

En este momento, y en un intento por conseguir una reacción de Ana Herminia, el presentador le ha preguntado qué pasaría si su compañera en el reality fuera Bárbara Rey o Sofía Cristo. Sin embargo, y lejos de mostrar su rechazo, la concursante ha asegurado que “no pasaría nada”.

“¿Cómo?”, ha respondido con cierta incredulidad Carlos Sobera. “¿No pasaría nada? ¿Me estás provocando?”, le ha preguntado a continuación.

Unas incógnitas que la modelo no ha tardado en despejar: “No soy tan malvada. No me importaría. Mientras se vaya con el corazón y la verdad y con las pruebas, uno se puede enfrentar a quien sea”.