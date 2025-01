Rocío Carrasco señala por fin a su amiga Anabel Dueñas: 'Es la tercera vez'

Rocío Carrasco sigue recorriendo España con Rocío Jurado: El musical. Una producción en la que la cantante Anabel Dueñas interpretar canciones de la artista de Chipiona. La ex de Antonio David Flores aprovechaba su intervención en el programa Despierta Andalucía para compartir cómo se siente: "Es la tercera vez que venimos a Sevilla y estamos como locos".

Rocío Carrasco hacía acto de presencia en el citado espacio de Canal Sur para hablar del espectáculo que homenajea a su madre. La madrileña se mostraba muy emocionada con el hecho de visitar la capital hispalense de nuevo. En concreto, fue en el auditorio del Cartujar Center donde el pasado domingo 12 de enero tuvo lugar la cita a la que acudieron muchos de los seguidores de Rocío Jurado.

Una producción renovada que, aun así, mantiene "el mismo hilo argumental", explicaba Carrasco. Sobre el escenario, además, el público puede contemplar el vestuario original que en su día lució la gran artista chipionera.

Rocío Carrasco se refiere a la actuación de Anabel Dueñas en la capital hispalense

"Somos un equipo muy grande, muchos profesionales", aclaraba la mujer de Fidel Albiac. Rocío, además, aseguraba que están llenando allá donde se representa el citado espectáculo.

"Tengo que agradecer mucho la acogida que tiene el musical en todas las ciudades", explicaba Rocío sobre el calor con que el público les recibe. Y añadía: "Eso es lo que la mantiene viva, el recuerdo de todo el mundo, porque parece que no se ha ido".

Sobre Anabel Dueñas, la protagonista del musical, Carrasco asegura que "tiene chispa, tiene ingenio, tiene una voz maravillosa". Unas palabras tras las que aclaró que Anabel, que además es su íntima amiga, no intenta imitar, "no hace de Rocío Jurado en ningún momento".

Dueñas interpreta a Carmela, una mujer que admira a la artista fallecida en 2006, que quiere ser libre, sensual y comprometida tal y como lo fue Rocío Jurado. Sin embargo, a lo largo de la función descubre que en realidad la cantante existe en ella.

Un espectáculo de más de dos horas en el que hay un diálogo constante con el público. Una obra musical con la que Anabel Dueñas cumple su sueño de interpretar y rendir homenaje a la chipionera.

Rocío Carrasco reconoce que el musical sobre su madre es para ella terapéutico

Rocío, por otra parte, reconoció que a día de hoy continúa imaginando a su madre cantando. "Decía que mientras tuviera un hilo de voz, ella estaría en los escenarios", afirmó Carrasco sin poder contener la emoción.

Además, compartió que el musical ha supuesto para ella una experiencia terapéutica, algo que no pensó que pudiera suceder en un principio. "Me ayuda a sobrellevar o a familiarizarme con la ausencia, y a vivirla desde otra manera, desde el lado bonito y bueno", aclaraba. La próxima parada del musical es este sábado en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Málaga, una nueva cita que seguro muchos de sus fieles no se perderán.