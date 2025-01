María del Monte frena 'Y Ahora Sonsoles' por lo sucedido con Anabel Pantoja: 'Es muy…'

En el programa de televisión Y Ahora Sonsoles, se ha abordado un tema que ha conmovido a los espectadores. Anabel Pantoja atraviesa un momento especialmente difícil debido a la hospitalización de su hija, Alma, quien apenas tiene un mes y medio de vida. María del Monte ha frenado su programa en directo tras lo sucedido con Anabel Pantoja y ha confesado que "es muy duro".

Alma ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Materno Infantil de Canarias desde el viernes pasado. La situación ha generado una ola de preocupación tanto en la familia Pantoja como entre sus seguidores.

Ante esta delicada situación, Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa, han decidido trasladarse hasta la isla canaria para brindar apoyo a Anabel en estos momentos tan complicados. Este gesto ha llamado especialmente la atención, dado que las tensiones entre Isabel y sus hijos han sido tema recurrente en los últimos años. Sin embargo, la gravedad del estado de salud de Alma parece haber actuado como catalizador para este acercamiento familiar.

María del Monte frena 'Y Ahora Sonsoles' por lo sucedido con Anabel Pantoja

En este contexto, María del Monte, amiga cercana de la familia, se ha pronunciado durante su intervención en Y Ahora Sonsoles. Su mensaje, cargado de empatía y reflexión, ha resonado profundamente entre la audiencia.

“Lamento muchísimo lo que está ocurriendo. Hay muchos bebés que lo pasan mal. Mi más sincero abrazo a todas las personas que están atravesando momentos difíciles”, ha comenzado diciendo.

María del Monte también compartió una reflexión arraigada en la sabiduría popular andaluza. “En mi tierra hay un dicho: ‘Los niños son de goma y tienen ángeles a su alrededor’”, ha añadido con una sonrisa cargada de esperanza. Estas palabras buscaron transmitir consuelo a Anabel y su familia en medio de la incertidumbre.

María del Monte no puede creer lo que está pasando con la familia de Anabel Pantoja

Sin embargo, la cantante también expresó su asombro por la situación familiar que ha salido a relucir. "Es una situación extrema. Por una desgracia han acudido todos al mismo punto", ha confesado María del Monte.

"Este es un momento para fundirse en un abrazo, para derrochar amor y no rencor", ha declarado con firmeza. Sus palabras pusieron de manifiesto la importancia de la unidad familiar en momentos de adversidad.

María del Monte también lamentó que, pese a la gravedad de la situación, Isabel Pantoja y sus hijos todavía no se hayan encontrado cara a cara ante esta complicada situación. “Qué manera de perder la vida, no entiendo por qué no han aprovechado este momento para acercarse y resolver sus diferencias. La vida es demasiado corta para mantener rencores”, ha concluido con un tono de tristeza.

El testimonio de María del Monte ha puesto en perspectiva las tensiones y las prioridades en tiempos de crisis. Mientras tanto, la salud de la pequeña Alma sigue siendo la principal preocupación de Anabel Pantoja y su familia. Sin duda, este episodio ha servido como recordatorio de que, incluso en las familias más fragmentadas, siempre hay espacio para la esperanza y la reconciliación.