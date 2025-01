Roberto Brasero, l'home del temps d'Antena 3, parla com mai sobre la seva família

Roberto Brasero ha concedit una nova entrevista en la qual ha parlat, entre altres coses, de la seva esperada participació a El Desafío. No obstant això, l'home del temps d'Antena 3 ha aprofitat l'ocasió per parlar com mai sobre la seva família.

Va ser el 1998 quan aquest conegut periodista va començar la seva trajectòria professional de la mà de Telemadrid. Però no va ser fins a l'any 2000 quan la seva carrera es va fusionar amb la meteorologia.

Durant tots aquests anys, han estat comptades les ocasions en què Roberto Brasero ha parlat del seu costat més personal. Tanmateix, durant la seva última entrevista amb El Periódico, no ha tingut manies a treure la seva família a la palestra.

Segons ha recordat la periodista del citat mitjà, María de Dios, el seu company es va criar en un quarter de la Guàrdia Civil, ja que el seu pare formava part d'aquest cos. No obstant això, l'home del temps d'Antena 3 va decidir finalment no seguir els seus passos:

“Mai he tingut clar dedicar-me al temps, però sí la vocació de comunicador o periodista, que després té uns àmbits molt amplis. Jo em dedico a explicar coses per la tele o a les xarxes, crec que tinc una certa veta didàctica que vull aprofitar i la meteorologia és un món apassionant”.

No obstant això, i salvant les distàncies, Roberto Brasero considera que la seva professió i la del seu pare tenen molt en comú. “Allà també hi ha una vocació de servei públic que sí que em lliga a l'ofici del meu pare”, ha afegit a continuació.

Roberto Brasero parla de la seva família en una entrevista

Aquest divendres, 17 de gener, i amb motiu de la seva esperada participació a El Desafío, el citat mitjà de comunicació ha publicat la seva última xerrada amb Roberto Brasero. Entrevista en la qual l'home del temps d'Antena 3 ha parlat sense embuts sobre la seva família.

Segons ha assegurat el periodista, malgrat haver-se criat entre guàrdies civils, sempre va tenir clar que volia dedicar-se al món de la comunicació. Tanmateix, considera que la seva professió i la del seu pare comparteixen “una vocació de servei públic”.

Però aquest no és l'únic tema que Roberto Brasero ha volgut tocar durant la seva última entrevista. A més, també ha parlat de la seva participació a El Desafío. Segons ha confessat, va estar diversos dies “valorant els pros i els contres” abans d'acceptar aquesta proposta:

“Era una cosa que no havia fet mai i tots els canvis impliquen riscos. El que més em va costar per fer el pas és que en la previsió meteorològica jo no soc el protagonista. Soc el que explica el que fan els altres o el que passa al món i aquí sí que ho ets”.