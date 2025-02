El rey Carlos III ya no puede ocultar qué pasa con Camila Parker Bowles: '¡Sorpresa!'

Las tensiones dentro de la familia real británica siguen latentes y un nuevo capítulo en la historia del príncipe Harry ha salido a la luz. La relación con su madrastra, Camila Parker Bowles, nunca ha sido sencilla. Ahora se revela que la reina consorte podría haber jugado un papel clave en su distanciamiento definitivo de la monarquía.

Una batalla silenciosa dentro de Buckingham

Desde su llegada oficial a la familia real, Camila nunca contó con el apoyo de los hijos de Carlos III. Tanto Harry como su hermano Guillermo intentaron convencer a su padre de que no la convirtiera en reina, pero su esfuerzo fue en vano. Años después, el duque de Sussex ya no solo está alejado de su familia, sino que algunos aseguran que su exilio no fue totalmente voluntario.

Las versiones que circulan en la corte apuntan a que Camila habría trabajado en la sombra para evitar que Harry pudiera regresar. La pregunta que muchos se hacen es: ¿fue realmente el príncipe quien decidió marcharse o fue su madrastra quien lo apartó del camino?

El veto silencioso que separó al príncipe Harry de su familia

La publicación del libro Spare, escrito por Harry, marcó un antes y un después en la relación entre él y Camila. En sus páginas, el duque de Sussex la describió como una "madrastra malvada", lo que terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación. Lejos de ignorar estas acusaciones, la reina consorte habría tomado represalias de manera discreta.

Según fuentes de Buckingham, Camila ha impuesto una serie de restricciones que impiden cualquier acercamiento entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Entre estas medidas estaría la prohibición de que el duque y Meghan Markle utilicen propiedades reales cuando visitan el Reino Unido y la exclusión de Harry de eventos familiares clave. Se dice que Camila habría convencido a su esposo de retirar los privilegios y el financiamiento público del príncipe, dejándolo completamente fuera del círculo monárquico.

Camila y su ascenso dentro de la monarquía

Mientras el príncipe Harry ve cada vez más lejano un posible regreso, Camila ha ido ganando influencia dentro de la familia real. Con el diagnóstico de cáncer de Carlos III, la reina consorte ha asumido un papel más relevante, desplazando a figuras importantes como el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El ascenso de Camilla no ha sido casualidad. Con la muerte de Isabel II y la delicada salud del rey, ha consolidado su posición como una figura muy poderosa en la monarquía británica. Fuentes cercanas aseguran que su intención es mantener el control sobre 'La Firma' y asegurarse de que aquellos que puedan representar una amenaza, como Harry y Meghan, queden fuera del tablero.

Para el duque de Sussex, recuperar su relación con su padre es prácticamente imposible mientras Camilla siga manejando los hilos en Buckingham. La distancia con Carlos III no es solo geográfica, sino también emocional. El príncipe Harry siente que su padre ha priorizado su matrimonio con Camilla sobre su propio vínculo con él.