Revolución por lo que Belén Rodríguez ha destapado sobre Gloria Camila: 'Tiene mucho…'

Una auténtica tormenta mediática se ha desatado en TardeAR tras las impactantes declaraciones de Belén Rodríguez sobre la tensa relación entre Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón. Todo comenzó después de que Gloria Camila concediera una sincera entrevista en el programa ¡De Viernes!, donde abordó su distanciamiento con Ana María Aldón. Y es que Belén Rodríguez confesó la verdad de este distanciamiento de Gloria Camila con la que fuese su madrastra: "Tiene mucho rencor".

Gloria Camila insinuó que Ana María no les daba el mismo lugar a ella que el que ella sí otorgaba a Aldón por ser la madre del benjamín de la familia. Unas palabras que no tardaron en generar una profunda molestia en Ana María, quien no dudó en responder desde el plató del programa Fiesta.

Visiblemente dolida, Aldón afirmó: “Yo no he humillado a nadie. He sentido humillación cuando se me cuestionó la paternidad de mi hijo”, dejando entrever que las heridas emocionales con la familia Ortega siguen abiertas.

Belén Rodríguez destapa la gran verdad sobre Gloria Camila Ortega

Estas declaraciones provocaron un encendido debate en TardeAR, donde Belén Rodríguez tomó la palabra para hacer una de las confesiones más contundentes hasta la fecha sobre Gloria Camila. “Gloria tiene mucho rencor”, declaró sin titubeos.

“Eché de menos que agradeciera a Ana María el tiempo que estuvo con su padre incondicionalmente, tanto durante el accidente como cuando ingresó en prisión. Que para Ana María tampoco fue fácil. Y cuidó a su padre incondicionalmente”, sentenció la colaboradora, visiblemente crítica con la hija de Ortega Cano.

Belén Rodríguez desvela la verdad del distanciamiento de Gloria Camila con Ana María Aldón

El presentador del programa, Frank Blanco, no dudó en preguntar: “¿Y a qué se debe?”, buscando entender el origen de ese supuesto rencor. La respuesta de Belén fue clara: “Al mal rollo”. Según revelaron en el plató, la raíz del conflicto podría situarse en la participación de Ana María en Supervivientes, algo que, según los colaboradores, Gloria Camila nunca llegó a perdonar.

El análisis de Rodríguez ha conseguido revolucionar el programa y, una vez más, poner el foco sobre las tensiones familiares que rodean a los Ortega. La tensión, lejos de disiparse, parece ir en aumento, dejando en el aire una pregunta inevitable: ¿Será posible una reconciliación entre Gloria Camila Ortega y la ex de su padre?

Por ahora, el silencio de Gloria tras las palabras de Belén Rodríguez solo alimenta la expectación.