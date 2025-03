Comunicado sorpresa de Gloria Camila, hija de José Ortega Cano: 'Tenía que hacerlo'

Gloria Camila Ortega intervenía esta semana en directo en Y ahora Sonsoles para aclarar el porqué del vídeo que tanto está dando que hablar. La hija de José Ortega Cano subía a su perfil de redes sociales unas grabaciones en las que aparecía increpando duramente a ciudadanos anónimos por la vía pública. Una publicación cuyos motivos la joven ha justificado: "Tenía que hacerlo porque me parece igual de impactante ir por la calle diciendo ese tipo de comentarios que por las redes".

Una afirmación con la que la Gloria Camila ha dejado a la vista los desagradables mensajes que recibe a diario. Ella, con este gesto, ha querido demostrar que sufre una situación incómoda y reprobable.

"Aunque te deseen la muerte y aunque te amenacen... Lo denuncié y sigo esperando, es decir, nunca se va a hacer nada", advertía en el citado programa de Antena 3. "Creo que tenemos que darle visibilidad al límite que podemos permitir nosotros", aseguraba Gloria Camila, confirmando que no se callará ante el acoso que está viviendo en redes.

Gloria Camila Ortega ha denunciado el acoso que sufre en redes de un modo muy particular

Aun así, Gloria Camila reconocía que para ella no había sido sencillo increpar a la gente por la calle. Una grabación que para ella consiste en una terapia de choque contra sus detractores que la juzgan continuamente.

"Me ha costado bastante, porque soy muy modosita y no me gusta ir haciendo este tipo de cosas por la calle", reconocía Gloria Camila en directo en el programa que presenta Sonsoles Ónega.

En el vídeo se pueden ver imágenes de la hija de Rocío Jurado bailando con su padre, con su hermano José Fernando y otros familiares. Una grabación tras la que, después de ser compartida en su perfil de redes, le llegaron a recriminar "no llevar sangre de la Jurado". También debió hacer frente a que les llamaran "ridículos" o "la familia de los horrores", entre otras cosas.

Gloria Camila no ha tenido reparos en explicar la razón de su polémica publicación

Gloria Camila aclaraba que la intención con la que realizó este vídeo es mostrar de una manera contundente lo que padece en primera persona por el hecho de ser alguien conocido. Una manera de "enseñar la realidad de las redes sociales" y, de paso, denunciar públicamente lo que viven muchos famosos a diario.

Mediante frases despectivas y los mismos insultos que ha recibido en sus historias y publicaciones, Gloria Camila ha intentado que otras personas se pongan en su misma situación. Una manera con la que la hija de Ortega Cano busca frenar el acoso en redes.

Si bien por ahora no ha confirmado si esta situación ha cambiado, lo cierto es que su publicación ha tenido gran repercusión. Un experimento que la ha colocado de nuevo en el foco mediático después de un tiempo alejada de los medios.