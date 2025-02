El histórico restaurante de Gerona que cerró tras 'Joc de cartes' de Marc Ribas

Esta noche, los amantes de la gastronomía picante están de enhorabuena, ya que Joc de cartes regresa con un nuevo episodio. El programa de Marc Ribas, llevará a los televidentes a descubrir los mejores restaurantes especializados en comida picante del Baix Llobregat.

El reto será encontrar el restaurante más atrevido en cuanto a sabores picantes, una competencia que promete encender los paladares de los espectadores. No cabe duda de que Marc Ribas vuelve a la pantalla con un nuevo capítulo lleno de sabor.

El histórico restaurante tuvo que cerrar tras participar en Joc de cartes

Sin embargo, la gastronomía no solo se vive a través de concursos televisivos. En Gerona, The River Café, uno de los restaurantes más emblemáticos, tuvo que cerrar sus puertas, dejando un vacío en la ciudad.

Este restaurante, situado en pleno centro de Gerona, no solo era conocido por su propuesta culinaria, sino también por haber sido uno de los participantes de Joc de cartes en 2020. The River Café compitió contra otros restaurantes, como Cap de Pota, El Pati y Si No Fos.

River Girona: un nuevo comienzo

El cierre de The River Café a principios del año pasado fue un duro golpe para Gerona, que perdió uno de sus locales más emblemáticos. Sin embargo, no todo son malas noticias. En septiembre, el restaurante reabrió bajo un nuevo nombre y dirección: River Girona.

Esta nueva etapa mantiene la esencia del antiguo River Café, pero con una propuesta renovada que incluye una nueva oferta gastronómica y musical. El objetivo es recuperar el protagonismo perdido y convertirse nuevamente en el punto de encuentro preferido por los gerundenses.

La nueva dirección de River Girona está a cargo de Amadeu Monsó y Adrià Mansanet, dos empresarios con una amplia experiencia en el sector. Ambos han estado al frente de exitosos establecimientos como la Vermuteria Lola, el Lola Cafè y el Salero Girona.

Monsó y Mansanet tomaron así el relevo de Miquel Darnés, quien estuvo al mando del local durante más de diecisiete años. Aunque The River Café tuvo que bajar sus persianas, River Girona es el renacer de un restaurante que sigue apostando por la calidad.

Con esta nueva propuesta, el restaurante pretende ser el lugar de referencia en Gerona. De esta manera, ha conseguido mantener la esencia de su predecesor y ofrecer a los habitantes de la ciudad un espacio de encuentro renovado y lleno de energía.