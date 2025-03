La reina Camila y Kate Middleton, espantadas tras saber lo último de Meghan Markle

El estreno de With Love, Meghan, la serie de Netflix de Meghan Markle, ha provocado una ola de burlas. Aunque la serie alcanzó el puesto número 7 en las listas de popularidad, no fue por las razones que la duquesa de Sussex esperaba. A pesar de haber puesto todas sus esperanzas en este proyecto, la serie rápidamente se convirtió en el hazmerreír de la audiencia.

Este es el último intento de Meghan Markle por reavivar su carrera, tras varios fracasos en su contrato de 100 millones de dólares con Netflix. Pero el resultado ha sido contrario a lo esperado. Los medios, como Variety, han criticado duramente la serie, calificándola como un “viaje egocéntrico que no valía la pena”, ya que solo resalta el amor por sí misma.

El fracaso y las tensiones familiares

Meghan Markle no ha recibido el apoyo esperado: no hubo tuits solidarios de amigas como Serena Williams, Oprah Winfrey o Amal Clooney, quienes fueron invitadas a su boda. La falta de apoyo por parte de estas figuras cercanas ha generado más rumores sobre su situación. El fracaso de With Love, Meghan ha llevado a especular sobre el futuro de Meghan y el príncipe Harry.

Algunos sugieren que la pareja podría verse obligada a recurrir a sus conexiones Reales para seguir generando ingresos. Ahora, la posibilidad de que Meghan escriba un libro revelador, al estilo de Spare, ha comenzado a preocupar a muchos. Un libro lleno de venganzas personales sería un golpe difícil para la monarquía británica, que se muestra harta de las polémicas de los Sussex.

La presión sobre Meghan Markle: ¿Un libro explosivo en camino?

Meghan ha mostrado múltiples versiones de sí misma a lo largo de los años: desde la actriz de Suits, hasta la activista por la salud mental y la igualdad de género. En cada una de esas facetas, habría buscado aprovechar su fama para ganar dinero y relevancia, pero el éxito ha sido fugaz. En su último intento, la serie With Love, Meghan no ha logrado captar la atención positiva esperada, dejando a Meghan Markle sin muchas opciones.

El relanzamiento de su marca, de American Riviera Orchard a As Ever, tampoco parece haberle funcionado. Algunos temen que el fracaso de la serie sea solo el comienzo de algo aún más controversial. Un nuevo Spare de Meghan podría ser el siguiente paso en su carrera, algo que Familia Real británica teme porque podría dañar más su imagen.

El futuro de Meghan Markle parece estar lleno de incertidumbre. Si With Love, Meghan y As Ever son un fracaso, ¿qué otras estrategias buscará para mantenerse relevante y lucrativa?. Con un libro como opción, la Corona inglesa podría verse nuevamente en el centro de una tormenta mediática.