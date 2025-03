Pánico en Noruega: Mette-Marit, nuera del rey Harald, confirma los peores rumores

Marius Borg, hijo de Mette-Marit, sigue siendo noticia por su comportamiento problemático. La Familia Real noruega atraviesa una de sus etapas más complicadas, debido a los problemas legales de su hijo, además de la salud de Mette-Marit. Marius ha estado envuelto en una grave polémica desde el verano de 2024, cuando su expareja lo acusó de maltratarla física y emocionalmente.

Esta situación se complicó aún más cuando otras exnovias confirmaron haber vivido experiencias similares. Marius ha recibido varias órdenes de alejamiento, ha estado en prisión preventiva e ingresó en un centro en el extranjero para tratar sus adicciones. La Familia Real intentó desvincularse de él, pero la prensa descubrió que Mette-Marit estuvo involucrada, ayudando a su hijo en todo momento.

La nueva orden judicial contra Marius Borg

El 2 de marzo, expiró una de las órdenes de alejamiento que Marius tenía impuesta por una de sus exnovias. Sin embargo, el 12 de marzo, el Tribunal de Distrito de Oslo había decidido mantener la orden de restricción hasta el 2 de junio. La policía había solicitado extender la orden, pero Marius la impugnó a través de su abogado.

"Esto no tiene ninguna importancia práctica para él, pero habría sido bueno librarse del estigma", comentó la abogada de Marius, Ellen Holager Andenæs. El tribunal justificó la extensión de la orden señalando que Marius podría haber violado la restricción en diciembre, al enviar un mensaje a su ex. A pesar de esto, no ha habido más contacto entre ellos, según la prensa noruega.

Acusaciones graves que complican la situación de Marius Borg y de la Familia Real Noruega

Las acusaciones contra Marius Borg son graves, aunque no ha reconocido la mayoría de cargos en su contra. Ya ha admitido un incidente de violencia física con su expareja, ocurrido en Frogner en agosto de 2024, cuando estaba bajo el efecto del alcohol y la cocaína. “Cometí una agresión física y destruí objetos en un apartamento después de una discusión”, declaró Marius a la prensa.

Entre los casos, se encuentran: un presunto abuso sexual a una mujer de 20 y una violación sin relación sexual a otra mujer, en el otoño de 2024. Asimismo, hubo también un incidente en el que agredió sexualmente a una chica mientras dormía. A su vez, se le acusa de ejercer violencia doméstica contra una de sus exparejas y de amenazas a través de redes sociales.

La situación de Marius Borg parece estar en un punto de no retorno. A pesar de las serias acusaciones en su contra, el apoyo que recibe de Mette-Marit y de Haakon Magnus de Noruega parece haberle permitido evitar consecuencias más graves. Sin embargo, la gravedad de los cargos podría llevarlo a enfrentar un futuro incierto y pone a la Corona Noruega en una situación muy complicada.