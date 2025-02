Reaparece Mayte Zaldívar y explota tras la última hora de Isabel Pantoja: 'Me parece…'

En el programa TardeAR se ha revelado una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Tras meses de búsqueda, Isabel Pantoja por fin ha encontrado a alguien que se haga cargo de las tareas del hogar. Aunque lo que ha sorprendido ha sido la reacción de Mayte Zaldívar tras conocer las novedades de la vida de Isabel Pantoja: "Me parece fuerte".

Según ha informado la periodista Leticia Requejo, la tonadillera y su hermano Agustín han pasado mucho tiempo intentando contratar a una persona de confianza. Sin éxito en su búsqueda, Agustín ha decidido preguntar entre su círculo más cercano. Finalmente, ha sido una amiga de Isabel quien ha aceptado el trabajo.

Pero lo que más ha llamado la atención es el salario que Pantoja ofrecerá a su nueva empleada. La cifra, según ha desvelado Requejo en pleno directo, asciende a 800 euros mensuales. Este dato ha generado un gran revuelo entre los colaboradores del programa, quienes han calificado la cantidad como “denigrante”.

Mayte Zaldívar hablar sobre Isabel Pantoja en TardeAR

En medio de esta controversia, TardeAR ha recibido la visita de Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, expareja de Isabel Pantoja. Fran ha acudido al plató para mostrar el tatuaje que se ha hecho en honor a su abuelo. Su gesto ha emocionado a muchos, pero el momento ha dado un giro inesperado cuando ha entrado en directo Mayte Zaldívar, viuda de Julián Muñoz.

La aparición de Mayte Zaldívar vía telefónica ha sorprendido a los colaboradores, quienes no han dudado en preguntarle por la última noticia de su gran enemiga, Isabel Pantoja. En un principio, Mayte ha esquivado el tema, pero finalmente ha acabado explotando.

“Yo con mis amigas voy a tomarme algo, a salir. No las veo de servicio de casa, yo no tengo amigas que me limpien la casa. Me parece algo muy fuerte”, ha soltado sin miramientos.

Su reacción ha generado un auténtico terremoto en el plató. Los colaboradores han quedado impactados con sus palabras y han interpretado su comentario como una clara crítica hacia la cantante.

Mayte Zaldívar no ha querido hablar más sobre Isabel Pantoja

Mayte no ha querido dar más detalles, pero su indignación ha sido evidente. La enemistad entre ambas sigue más viva que nunca y este nuevo episodio no ha hecho más que avivar el fuego.

Con estas declaraciones, queda claro que el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar está lejos de terminar. La tonadillera, por su parte, no ha respondido aún a las palabras de su histórica rival.

Sin embargo, el público espera con ansias una posible reacción que, sin duda, podría abrir un nuevo capítulo en esta guerra mediática.