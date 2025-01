Problemas para Camilo Blanes: todo lo que heredó de Camilo Sesto corre peligro

Camilo Blanes, el hijo que Camilo Sesto tuvo fruto de su relación Lourdes Ornelas, vuelve a tener problemas. En 2021, David Guerra se presentó ante los medios de comunicación como el supuesto hijo secreto del cantante. De confirmarse que su padre es el artista fallecido Camilo Blanes se vería obligado a compartir la herencia con su supuesto hermano.

Hace ya cinco años que el autor de Algo de mí nos dejara. Desde entonces su hijo se instaló en la casa que al artista adquirió en la localidad madrileña de Torrelodones. Una espaciosa vivienda de 450 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y que además cuenta con un enorme jardín con piscina.

Sin embargo, la aparición del presunto hijo del artista hace pensar que el patrimonio que Camilo Blanes heredó de su padre podría tener que repartirse. David Guerra concedía declaraciones en exclusiva al Viva la vida, donde contó que tenía 36 años, trabajaba como taxista.

Camilo Blanes podría verse obligado a repartir la herencia de su padre

Este hombre podría haber nacido fruto de una fugaz relación de Camilo Sesto con Loli, una admiradora alicantina que el artista habría conocido durante un concierto en 1983. Al parecer tuvieron un primer encuentro en Jávea y habrían mantenido una relación que duró poco más de un año.

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, se manifestó sobre la aparición del supuesto hermanastro de su hijo. "Ese chico y su mamá pueden hacer lo que quieran, ir a programas de televisión, lo que les apetezca. Es una rotunda mentira…", sentenciaba.

Además, dejó claro que de ser cierto Camilo Sesto lo hubiera reconocido. "No plantearía problemas para hacerse las pruebas de paternidad. Él no era un ligón, tenía todas las mujeres que quería y no se enrollaba con ninguna", zanjaba la mexicana.

Lo cierto es que el parecido físico entre David Guerra y Camilo Sesto es innegable. Una similitud que también muestra con Camilo Blanes. Ambos comparten rasgos como los ojos azules y una peculiar forma ovalada de la cara.

David Guerra no descarta recibir la parte de la herencia que le corresponda

A día de hoy Guerra se plantea poner una demanda de paternidad para demostrar que su padre biológico es el cantante. "Mi madre me dijo que Camilo Sesto era mi padre, jamás me mentiría en un tema tan serio, la creo al cien por cien, estoy completamente seguro...", afirmaba el taxista.

Con todo, el supuesto hijo del artista reconoce que para él lo más importante "es poder llevar los apellidos que me corresponden". Tampoco cierra la puesta a recibir lo que considera es suyo. "Si me corresponde también algún dinero, lógicamente, es algo tentador".

Aun así, David Guerra destaca que su intención es que su madre recupere la dignidad y callar a todos los que no creyeron su historia.