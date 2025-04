El príncipe Harry y Meghan Markle dan la peor noticia posible a Carlos III

El príncipe Harry ha vuelto a los tribunales. Este martes, acudió a una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Reino Unido para defender su derecho a contar con protección policial financiada por el Estado cuando visita el país. Se trata de su batalla legal contra el ministerio del Interior británico, que rebajó su nivel de seguridad tras su salida como miembro activo de la familia real.

Un conflicto que sigue abierto

La disputa comenzó cuando el Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Públicas y Reales (Ravec) tomo una decisión. El Comité estableció en 2020 que Harry ya no merecía el mismo nivel de protección que tenía mientras desempeñaba funciones oficiales. Desde entonces, el duque de Sussex ha peleado para recuperar esas garantías, especialmente cuando viaja con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet.

Su objetivo es que se reconozca su necesidad de contar con protección adecuada no solo por su estatus, sino también por los riesgos específicos que enfrenta su familia. La decisión que se espera para este caso no será inmediata. El fallo del tribunal llegará más adelante y por escrito.

Una salida marcada por la falta de respaldo

El punto central de la defensa del príncipe, a través de su abogada, Shaheed Fatima, ha sido el argumento de que no abandonó voluntariamente su papel en la familia real. Fatima afirmó ante el tribunal que el duque y Meghan se vieron “forzados” a dejar sus funciones durante el 2020 porque “no estaban siendo protegidos por la institución”. A pesar de ello, aseguró, “deseaban continuar con sus tareas de apoyo a la difunta Isabel II como miembros de la familia real, aunque financiados de manera privada”.

La abogada también recordó que, tras la decisión de Ravec, el grupo terrorista Al Qaeda emitió un mensaje amenazante. En dicho comunicado, se señalaba que el asesinato del príncipe “complacería a la comunidad musulmana”. El equipo de seguridad de Harry fue informado del riesgo, pero, según Fatima, este asunto “nunca fue tratado en ninguna reunión formal del Ravec”.

Argumentos cruzados entre las partes

Además del incidente con Al Qaeda, la abogada mencionó otro suceso ocurrido en mayo de 2023 en Nueva York. Según relató, el príncipe y Meghan fueron perseguidos por paparazzi en una peligrosa persecución en coche. A su juicio, este episodio justifica que la seguridad del duque necesita atención muy urgente, mientras el abogado del ministerio del Interior, James Eadie, defendió la decisión actual.

Según explicó, el duque no ha demostrado que el tribunal haya cometido errores al rechazar su solicitud inicial y añadió que las circunstancias “excepcionales” que argumenta no justifican un trato distinto. El proceso judicial concluirá este miércoles, pero el fallo no se conocerá hasta más adelante. Mientras tanto, el debate sobre la seguridad de Harry y Meghan sigue reabriendo heridas del pasado y sumando tensión a su ya complicada relación con la monarquía británica.