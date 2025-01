Primeras palabras de Juan Avellaneda tras su ingreso urgente: 'Confieso que...'

Horas después de que se encendieran todas las alarmas a su alrededor, Juan Avellaneda ha regresado a las redes para romper su silencio. A través de su perfil de Instagram, el diseñador de moda ha emitido un comunicado explicando las razones de su último ingreso hospitalario: “Confieso que no me esperaba tanto cariño”.

Fue el pasado domingo, 19 de enero, cuando este conocido creador de contenidos se vio obligado a acudir a las urgencias de la clínica Teknon (Barcelona) tras sufrir una indisposición. Lugar en el que actualmente sigue ingresado.

Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando Juan Avellaneda ha regresado a Instagram para compartir con sus followers todos los detalles de su contratiempo de salud.

Desde las instalaciones del citado centro médico, el diseñador de moda ha compartido una imagen de lo más reveladora. En ella, podemos ver sus manos dibujando un corazón, estampa que ha aprovechado para pronunciar sus primeras palabras.

Según ha asegurado, “muchos visteis que tuve que venir a urgencias, y al no subir mi contenido diario, recibí miles de mensajes preguntándome cómo estaba”. “Os confieso que no me esperaba tanto cariño, y me ha emocionado muchísimo sentir vuestro apoyo”, ha añadido a continuación.

Juan Avellaneda desvela en redes todos los detalles de su último ingreso

Tras mostrar su agradecimiento a sus seguidores de Instagram, Juan Avellaneda no se lo ha pensado dos veces a la hora de desvelar qué es lo que realmente le ha sucedido.

“Finalmente, me han detectado problemas respiratorios, y aunque estoy bien, me han recomendado quedarme unos días ingresado para tratarlo”, ha asegurado el diseñador de moda.

A continuación, Juan Avellaneda ha querido aprovechar la ocasión para tranquilizar a sus más de 692.000 seguidores. Momento en el que ha mencionado a una de las personas más importantes de su vida.

“Estoy en las mejores manos, con el increíble equipo de Teknon, y os aseguro que aquí me están cuidando de maravilla. Aparte, obviamente, de S, que es un 10”, ha añadido, sin desvelar la identidad de esta persona.

Por otro lado, y a pesar del delicado momento por el que está pasando, Juan Avellaneda ha optado por sacarle el lado bueno a su problema de salud. “Esto me ha hecho reflexionar sobre lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente... Porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante”.

Finalmente, el diseñador ha querido comunicar a sus seguidores que, “durante las próximas 72 horas no podré hablar”. Motivo por el que, seguramente, “no suba mucho contenido o lo haré sin voz”.