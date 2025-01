Primeras palabras de Claudia Bavel, la nueva amiga de Iker Casillas: 'Me siento...'

La revista Diez Minutos ha publicado en su último número unas imágenes de Iker Casillas junto a la modelo y actriz Claudia Bavel en las calles de Barcelona. La noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del corazón. Ahora Claudia Bavel ha roto su silencio y ha hablado sobre las últimas declaraciones de Iker Casillas confesando que: "Me siento mal".

Las especulaciones no han tardado en surgir, muchos han querido saber más sobre esta inesperada amistad. El programa Ni que fuéramos ha logrado ponerse en contacto con Claudia Bavel. La joven ha intervenido por vía telefónica.

María Patiño, presentadora del programa, ha comenzado la conversación con un mensaje de apoyo. “Sabes cómo es esta sociedad y se estaba diciendo en los medios que, como tú te dedicas al contenido para adultos, tú habrías sido quien habría llamado a la prensa. Algo que me ha enfadado mucho”, ha confesado María.

Primeras palabras de Claudia Bavel, la nueva amiga de Iker Casillas

Claudia ha agradecido el gesto de la periodista. “María, muchas gracias por defenderme. Desde el primer momento a él lo estaban persiguiendo”.

Con esta declaración, la actriz ha querido zanjar cualquier polémica sobre la filtración de las fotos. Sin embargo, ha dejado claro que no quiere ahondar en el tema. “Yo no quiero entrar en esto porque no formo parte de esto”, ha añadido con firmeza.

A pesar de su intención de mantenerse al margen, la modelo no ha podido evitar reaccionar a las declaraciones de Iker Casillas. El exfutbolista ha dado a entender que entre ellos no hay nada más que una simple amistad. Claudia ha confesado su decepción.

“No estoy muy feliz. Sí que me siento mal. Yo tengo que respetar lo que él diga porque lo quiero, pero a mí me ha sorprendido su respuesta”, ha expresado con sinceridad.

Claudia Bavel confiesa cuando comenzó su relación con Iker Casillas

Bavel también ha revelado que su relación con Casillas no es reciente. “Él me da likes desde 2023”, ha asegurado. Confirmando así que su relación de amistad comenzó hace mucho tiempo.

Una afirmación que ha avivado aún más la curiosidad del público. No obstante, la joven ha preferido no dar más detalles al respecto.

Para cerrar su intervención, Claudia ha adelantado que mañana estará en directo en el programa. Sin embargo, ha aclarado que su presencia será para cocinar, no para hablar sobre Iker Casillas. La historia sigue en desarrollo y la expectación continúa en aumento.