El motivo por el que Iker Casillas no puede ver a Kiko Matamoros: ‘La última vez…’

Ha salido a relucir el principal motivo por el que Iker Casillas no puede ni ver a Kiko Matamoros. Según parece, el origen de su sonada enemistad reside en las críticas que lleva años recibiendo por parte del tertuliano: “La última vez hicimos las paces, pero volvimos a deshacerlas”.

No hay ninguna duda de que el exjugador de fútbol se ha convertido en uno de los actuales protagonistas de la prensa social española. Y todo a raíz de sus últimos y supuestos romances con algunos rostros conocidos, tanto de nuestro país como a nivel internacional.

Fue en el mes de diciembre cuando la revista Semana publicó unas imágenes de Iker Casillas junto a la modelo María José Suárez en una actitud de lo más cómplice. Sin embargo, esta no es la única vez que su nombre ha resonado con fuerza en los últimos días.

A principios de enero, Javier de Hoyos desveló en Ni que fuéramos el supuesto romance que el exguardameta del Real Madrid mantuvo con la presentadora estadounidense Alyson Eckmann.

Además, por si esto fuera poco, el pasado 8 de enero, Kiko Matamoros volvió a poner el foco sobre Iker Casillas. Y todo al mencionar el nombre de Claudia Bavel, creadora de contenido con la que el futbolista mantuvo un affaire.

Fue en ese momento cuando, sin pelos en la lengua, el colaborador de televisión no tuvo reparos en hablar sobre la mala relación que mantiene desde hace años con el futbolista.

“Nos llevamos mal. Tuve un mal rollo con él”, aseguró el tertuliano sin entrar en detalles. “La última vez hicimos las paces, pero volvimos a deshacerlas”, añadió a continuación.

Kiko Matamoros deja al descubierto el motivo por el que Iker Casillas no puede ni verle

Durante la emisión de Ni que fuéramos del pasado 8 de enero, el nombre de Iker Casillas salió a relucir. Y todo a raíz de la última noticia que había protagonizado Claudia Bavel, influencer con la que había mantenido un supuesto romance.

Según reveló Kiko Matamoros, esta creadora de contenido ahora estaría iniciando una relación con la expareja de Sara Ismael, actual novia del conocido streamer AuronPlay.

Después de compartir esta información con sus compañeros, el colaborador de televisión no dudó en pronunciarse sobre su tensa relación con Iker Casillas. Sin pelos en la lengua, el tertuliano admitió que nunca había congeniado con el excapitán de la Selección Española de fútbol.

Además, Kiko Matamoros no se lo pensó dos veces a la hora de volver a criticar en público al deportista. “Como futbolista está sobrevalorado, se las comía dobladas. No me cae bien por cosas que conozco de él, que ha hecho y que afectan a gente que quiero”, sentenció.