Primeras palabras de Juan José Ballesta en 'Y ahora Sonsoles' tras archivarse su causa

La pesadilla de Juan José Ballesta ha terminado. Este martes, la jueza encargada del caso ha decretado la conclusión del procedimiento debido a que no ha encontrado evidencias claras en el testimonio de la presunta víctima. Juan José Ballesta ha querido hablar para Y ahora Sonsoles donde ha confesado cómo se siente en estos momentos.

Tras conocerse la noticia, el programa Y ahora Sonsoles ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con el actor. Juan José Ballesta ha confesado para el programa de televisión cómo se ha sentido tras el archivo de la causa: "Me siento muy aliviado de que se acabe ya esta pesadilla".

"Cuando me enteré di un salto y llamé a mi hijo y llamé a mi madre. He dormido tan bien esta noche que no te imaginas", ha afirmado ante los micrófonos del programa. Una noticia que le ha aliviado tanto a él como a toda su familia quienes le han apoyado en todo el proceso.

Juan José Ballesta confiesa cómo se siente en Y ahora Sonsoles

Ballesta ha reconocido que lo ha pasado muy mal durante este tiempo. “Tanto a nivel de ánimo, como en la calle, que había gente que no paraba de juzgarme”, ha añadido.

La acusación ha tenido consecuencias en su vida personal y profesional. “Por esta denuncia me han cerrado muchas puertas en el cine y he tenido que trabajar instalando pantallas LED”, ha confesado.

A pesar del alivio, el actor ha dejado claro cuál es su objetivo ahora. “Quiero que me vuelvan a abrir algún proyecto en el cine”, ha expresado con determinación.

Juan José Ballesta ha querido mirar hacia el futuro con esperanza. Ahora que su nombre ha quedado limpio, su deseo es retomar su carrera en la interpretación.

Juan José Ballesta confiesa en Y ahora Sonsoles que quiere retomar su trabajo como actor

Este caso ha sido un duro golpe para el actor y gracias a la falta de pruebas la jueza ha cerrado el procedimiento. Sin embargo, las consecuencias en su imagen pública han sido inevitables. Ahora, Ballesta espera recuperar su prestigio y volver a los rodajes.

Las reacciones no han tardado en llegar. Muchos seguidores han mostrado su apoyo al actor tras conocerse la noticia. Sus palabras han reflejado el dolor que ha vivido en estos meses.

Pero también su esperanza en una nueva etapa. Juan José Ballesta ha pasado página. Ahora solo quiere volver a hacer lo que más le gusta: actuar.