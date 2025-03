La decisión del rey Carlos con Meghan Markle en pleno lecho de muerte: la verdad

El fallecimiento de la reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022 fue un evento que la familia real británica había preparado durante décadas. La llamada 'Operación Puente de Londres' establecía protocolos específicos para cada escenario. Sin embargo, uno de los momentos más tensos fue la decisión del entonces príncipe Carlos de excluir a Meghan Markle del viaje a Balmoral.

Harry y Meghan ya estaban en el Reino Unido cuando la salud de la reina se deterioró. En un principio, se anunció que ambos viajarían juntos a Escocia, pero hubo un cambio de planes de última hora. Mientras Harry se dirigía a Balmoral, Meghan se quedó en Inglaterra.

La exclusión de Meghan y la excusa de Kate

Según el Daily Mail, Carlos pidió que Meghan no fuera a Balmoral para evitar conflictos familiares. Se informó que Kate Middleton tampoco viajaría, lo que hizo que la ausencia de Meghan pareciera parte del protocolo.

Sin embargo, el libro Carlos III: Nuevo Rey, Nueva Corte, La Historia Interna, citado por el Daily Mail, reveló que Kate no fue excluida. Ella misma decidió quedarse en Inglaterra para acompañar a sus hijos en su primer día de clases.

El hecho de que Kate se quedara ayudó a que Harry aceptara la decisión sin mayores discusiones. Carlos pensaba que la reina aún viviría varios días más, por lo que quería evitar distracciones en un momento tan delicado.

El tenso intercambio entre Carlos y Harry

En su libro Spare, Harry relató cómo su padre lo llamó antes del viaje y le informó que Meghan no era bienvenida en Balmoral.

"Dijo que yo podía ir, pero que no quería… a ella. Su argumento no tenía sentido y no lo acepté. ‘No vuelvas a hablar así de mi esposa’," escribió el duque de Sussex.

Carlos intentó justificar su decisión diciendo que no quería muchas personas en Balmoral y que ninguna otra esposa de la familia real estaría presente. Harry se tranquilizó cuando supo que Kate tampoco viajaría.

Harry viajó solo y sin apoyo logístico

El Daily Mail reportó que Harry tuvo que organizar su propio vuelo a Escocia. Mientras otros miembros de la familia viajaban juntos, su equipo no recibió coordinación alguna desde Palacio.

Según Robert Hardman, autor del libro sobre Carlos III, el equipo de Harry nunca se comunicó con el de William para gestionar el traslado. La relación entre los hermanos estaba fracturada y no hubo contacto entre ellos ni antes ni después del fallecimiento de la reina.

A las 15:10, la monarca murió en Balmoral. Solo Carlos, Camila y la princesa Ana estaban en Escocia y pudieron verla con vida.

Carlos recibió la noticia fuera de Balmoral

Cuando la reina falleció, Carlos no estaba en su habitación con ella. Según el Daily Mail, había salido a recolectar hongos para despejar su mente.

Mientras regresaba en coche, su asistente recibió la llamada que confirmaba el fallecimiento. Fue en ese momento cuando se dirigieron a él por primera vez como "Su Majestad".

El distanciamiento entre Harry y su familia

Harry aún estaba en el aire cuando se hizo el anuncio oficial a las 18:30. Cuando aterrizó en Escocia, Carlos y William ya se habían marchado de Balmoral.

El distanciamiento entre los hermanos empeoró en los meses siguientes. El documental de Netflix de los Sussex y la publicación de Spare hicieron aún más profunda la brecha con la familia real.

Si Meghan hubiera estado presente en Balmoral aquel día, la tensión entre Harry y la realeza podría haber sido aún mayor.