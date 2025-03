Primeres paraules de Juan José Ballesta a 'Y ahora Sonsoles' en arxivar-se la causa

El malson de Juan José Ballesta ha acabat. Aquest dimarts, la jutgessa encarregada del cas ha decretat la conclusió del procediment perquè no ha trobat evidències clares en el testimoni de la presumpta víctima. Juan José Ballesta ha volgut parlar per a Y ahora Sonsoles on ha confessat com se sent en aquests moments.

Després de conèixer-se la notícia, el programa Y ahora Sonsoles ha tingut l'oportunitat de parlar en exclusiva amb l'actor. Juan José Ballesta ha confessat per al programa de televisió com s'ha sentit després de l'arxivament de la causa: "Em sento molt alleujat que s'acabi ja aquest malson".

"Quan me'n vaig assabentar vaig fer un salt i vaig trucar al meu fill i vaig trucar a la meva mare. He dormit tan bé aquesta nit que no t'ho imagines", ha afirmat davant els micròfons del programa. Una notícia que l'ha alleujat tant a ell com a tota la seva família que l'han recolzat en tot el procés.

Juan José Ballesta confessa com se sent a Y ahora Sonsoles

Ballesta ha reconegut que ho ha passat molt malament durant aquest temps. "Tant pel que fa a l'ànim, com al carrer, que hi havia gent que no parava de jutjar-me", ha afegit.

L'acusació ha tingut conseqüències en la seva vida personal i professional. "Per aquesta denúncia m'han tancat moltes portes al cinema i he hagut de treballar instal·lant pantalles LED", ha confessat.

Malgrat l'alleujament, l'actor ha deixat clar quin és el seu objectiu ara. "Vull que em tornin a obrir algun projecte al cinema", ha expressat amb determinació.

Juan José Ballesta ha volgut mirar cap al futur amb esperança. Ara que el seu nom ha quedat net, el seu desig és reprendre la seva carrera en la interpretació.

Juan José Ballesta confessa a Y ahora Sonsoles que vol reprendre la seva feina com a actor

Aquest cas ha estat un cop dur per a l'actor i gràcies a la falta de proves la jutgessa ha tancat el procediment. No obstant això, les conseqüències en la seva imatge pública han estat inevitables. Ara, Ballesta espera recuperar el seu prestigi i tornar als rodatges.

Les reaccions no han trigat a arribar. Molts seguidors han mostrat el seu suport a l'actor després de conèixer-se la notícia. Les seves paraules han reflectit el dolor que ha viscut en aquests mesos.

Però també la seva esperança en una nova etapa. Juan José Ballesta ha passat pàgina. Ara només vol tornar a fer el que més li agrada: actuar.