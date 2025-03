Patricia Pardo destapa la verdadera cara de Ana Rosa Quintana: 'Siempre ha sido...'

Patricia Pardo se sinceraba esta semana en una entrevista sobre su trayectoria profesional como periodista. La mujer de Christian Gálvez, que lleva ya 15 años conectando en directo cada día con la audiencia, se refería a la persona que confió en ella desde el principio. "La actualidad en Ana Rosa siempre ha sido durísima, con temas muy exigentes y una competitividad bestial, sobre todo con Espejo Público y Antena 3", reconocía la gallega.

Patricia recuerda bien sus comienzos como reportera en actualidad. Después dio el salto a colaborar en plató, y finalmente asumió las sustituciones de verano de Ana Rosa, "ahí es donde realmente te curtes", señalaba la popular comunicadora.

Un trabajo complicado que según ella al principio "da vértigo, pero te da muchas tablas". Con todo, la presentadora de Vamos a ver reconoce que está rodeada de los "mejores, tanto colaboradores como presentadores". Para ella, además de Ana Rosa, nombres como Máximo Huerta o Joaquín Prat han sido maestros, de los cuales admite ha aprendido mucho.

Patricia Pardo ha explicado cómo es trabajar con Ana Rosa Quintana

A lo largo de la charla, Pardo insistía en el sacrificio, esfuerzo y perseverancia que hay en su carrera. "Nadie me ha regalado nada y he dejado muchas cosas por el camino", sentenciaba.

En una entrevista anterior, Patricia Pardo se refería a la que fue su mentora. Durante años Quintana confió en la gallega para que la sustituyera en verano o durante su baja por enfermedad. Aun así, la mujer de Christian Gálvez reconocía que "Ana Rosa no tiene sustituto posible".

Lo cierto es que entre ambas periodistas reina la sintonía y una amistad que va más allá de la pequeña pantalla. “Soy vehemente, de mecha corta, pero eso a ella le gusta. Empatamos bien”, comentaba sobre su día a día con Ana Rosa.

En la actualidad, Patricia Pardo se pone delante de la cámara cada día para presentar junto a Joaquín Prat el espacio Vamos a ver. Un magazine que a la gallega le exige más exposición e implicarse más en los temas.

Patricia Pardo se sincera sobre lo que le gustaría hacer en el futuro

Este formato, si bien provoca que realice alguna reflexión en público, después tiene otras consecuencias como las críticas que no siempre son constructivas. "Todo el mundo puede opinar y estamos para aprender, pero no cuando es criticar por criticar", se quejaba Pardo.

Aun así, reconocía que, si bien la exposición profesional la lleva bien, no sucede lo mismo con el ámbito personal. "Es algo en lo que no quiero entrar, me quiero mantener al margen", explicaba sobre lo que supone haberse convertido en un personaje público.

Agradecida al echar la vista atrás, Patricia dejaba caer que le gustaría "el día de mañana que me den una oportunidad de tener un programa". Una posibilidad que espera que llegue en algún momento y en la que estaría "dispuesta a darlo todo".