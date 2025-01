Comunicado sorpresa de José María Almoguera sobre Paola Olmedo: 'No me lo esperaba'

José María Almoguera sorprendió hace unos días con un comunicado dirigido íntegramente a su exmujer, Paola Olmedo. “No me lo esperaba”, reconoció emocionado tras recibir un mensaje de su hijo. Olmedo permitió que José María tuviera un regalo de Reyes dentro de Guadalix que le dio fuerzas para continuar en el reality.

Este gesto por parte de la esteticista viene a confirmar en qué punto está actualmente la relación entre ambos. Desde la polémica y última entrevista del hijo de Carmen Borrego en Lecturas, Olmedo acapara el interés mediático. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando ha desempeñado un papel protagonista en el concurso de su exmarido.

José María Almoguera menciona a Paola Olmedo en su último comunicado

José María Almoguera continúa intentando adaptarse a su estancia dentro de la casa de GH Dúo. Su fichaje ha sido, sin duda, el más polémico y ha puesto en marcha toda la maquinaria del clan Campos. Mientras su madre intenta aprovechar para propiciar un acercamiento, Paola Olmedo se llevó todo el protagonismo hace unos días.

Lo hizo tras el comunicado que José María dio sobre Paola tras recibir un mensaje el día de Reyes de su hijo. “No me lo esperaba”, pronunció muy emocionado después de ver el vídeo y escuchar el audio que recibió del pequeño. Este gesto de Olmedo, pone de relieve en qué punto se encuentra actualmente la relación entre ella y el nieto de María Teresa Campos.

A pesar de haber concedido alguna que otra entrevista, Paola ha intentado mantenerse al margen de las polémicas familiares de su exmarido. Tras confirmarse su divorcio, sus vidas siguieron caminos por separado y no han vuelto a coincidir públicamente.

Ambos han tenido sus más y sus menos, pero este gesto de Paola llegó a emocionar a José María en pleno directo. Almoguera reconoció que no se esperaba algo así y no dudó en darle las gracias por permitirle ver a su hijo. “Se lo tengo que agradecer mucho a su madre”, admitió con la voz entrecortada.

A día de hoy, la relación que mantienen es cordial por el bien del hijo que tienen en común y se respira un ambiente de paz entre ellos. Esta ha sido la primera “aparición” de Paola en Gran Hermano y hay quien espera que no sea la última.

La realidad sobre la relación entre José María Almoguera y Paola Olmedo

Han pasado tres meses desde que Paola decidió romper su silencio y confesar en el programa TardeAR la verdad sobre su divorcio. Fue a principios de octubre del año pasado cuando vimos a una Olmedo muy afectada relatando su versión de lo ocurrido.

Desde entonces, la esteticista ha pasado a un segundo plano, dejando que sean José María y Carmen quienes acaparen el protagonismo. Hasta hace unos días, cuando Olmedo tomó la delantera haciendo una breve incursión en GH Dúo. Eran muchos los que se esperaban la entrada de Paola y esta se produjo a modo de comunicado por parte de su expareja.

El mensaje de agradecimiento por parte de José María vino a confirmar varias cosas. Por un lado, que la relación con su ex es buena. Y por otro, que ha sido Olmedo quien ha facilitado la entrada de Almoguera en Guadalix.

Una de las cosas que más está echando de menos es no poder estar con su hijo, pero gracias a su ex ha podido verlo. Lo que pone evidencia que Paola no piensa entorpecer el concurso del padre de su hijo y hará lo posible para que se sienta bien. Esto es algo fundamental para hacer que el sobrino de Terelu lleve mejor el estar alejado de los suyos.

Esto, sumado a su discreción durante la participación de Almoguera en GH Dúo, están siendo claves para el concurso de su exmarido. Por no hablar de que es Paola quien se ha quedado al cuidado del pequeño, lo que para José María es todo un acierto.