Nuevo comunicado de Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco: 'Un susto muy grande'

Rocío Flores ha compartido con sus seguidores la reciente situación que ha vivido en primera persona. La hija de Rocío Carrasco subía a su muro de Instagram una imagen en la que se podía ver a su perrita. "Hace unos días tuvimos un susto supergrande con Roma y desde entonces he tenido que empezar a utilizar una correa de 15 metros", comentaba Flores junto a la citada instantánea.

Unas palabras con las que Rocío Flores ponía en conocimiento de sus fieles que tuvo que pasar por una experiencia desagradable para tomar esta decisión. La mascota de la joven, que llegó a su vida hace ahora casi un año, se ha convertido en protagonista de muchas de sus publicaciones. Desde que ella y su novio Manuel Bedmar adoptaron al can, ambos han ido actualizando su estado en redes.

De hecho, en muchas de las imágenes que han compartido, se podía ver a la perrita suelta de paseo con sus dueños. Sin embargo, a la vista de lo expuesto por Rocío, algo sucedió que les ha obligado a decidir que su mascota ya no cuente con la misma libertad que tenía antes.

Rocío Flores comparte con sus seguidores la medida que ha tomado con su perrita Roma

La hija de Antonio David Flores no tiene reparos en reconocer lo que siente por la perrita. La joven, que trata a Roma como si fuera su "hija", se refiere, además, al animal como su "otra mitad".

Prueba de la relación tan especial que hay entre ambas es la preocupación que Rocío demostró al pensar que su perrita estaba enferma. La nieta de Rocío Jurado acudió a urgencias tras pasar varios días intranquila porque el animal tenía "una pequeña tos". Flores temía que podría tratarse de la llamada 'tos de las perreras'.

Sin embargo, todo se quedó en un susto tal y como Rocío Flores reconoció. Su veterinario descartó que tuviera tal dolencia y confirmó a la dueña de Roma que esta estaba "perfecta". "Ha sido una falsa alarma", explicaba a sus fieles, "que no cunda el pánico".

La hija de Rocío Carrasco, que lleva años distanciada de su madre, ha encontrado en su animal de compañía el cariño que necesitaba.

Rocío Flores reconoce que la mejor decisión de 2024 fue traer a Roma a casa

Justo al terminar 2024, Rocío hacía balance del año terminado y reflexionaba como nunca sobre lo que había vivido. "No ha sido mi mejor año, pero el peor ya pasó", se podía leer en el mensaje que publicó en redes.

Aun así dedicó unas palabras a su perrita con las que confirmaba lo que Roma supone para ella. "Me quedo con haber tomado la mejor decisión que pude tomar y es traer a Roma a casa. Ella no lo sabe, pero me salvó", escribía Rocío Flores.

Sin dar más explicaciones sobre lo sucedido, lo cierto es que Rocío ahora puede respirar tranquila. El hecho de no soltar a su perrita le evitará que esta se escape o tenga algún percance con un vehículo.