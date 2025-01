Comunicado sorpresa de Rocío Flores tras su ruptura con Rocío Carrasco: 'No lo sabe'

Rocío Flores quiso terminar el año realizando un repaso a lo vivido a lo largo de 2024. La hija de Rocío Carrasco compartía una reflexión con sus seguidores en su perfil en el que parecía referirse de algún modo a su madre. Flores asegura que su mejor decisión fue traer a su perrita Roma a casa, "ella no lo sabe, pero me salvó", afirmaba en su mensaje.

La hija de Antonio David Flores se mostraba de lo más sincera al explicar que 2024 no había sido su mejor año. Aun así, recordó que "el peor ya pasó".

Rocío desvelaba a sus fieles que lo de "buscarnos de las redes sociales es encontrar a personas reales mostrando la realidad". Razón por la que decidió abrir su corazón y explicar realmente cómo se sentía a pocas horas de finalizar el año.

Rocío Flores confirma cuál fue la mejor decisión de 2024

Este sincero mensaje no es el único que la nieta de Rocío Jurado dejaba en su muro. Coincidiendo con el día de Nochebuena, la joven recordaba a quienes, por unos motivos u otros, no pueden disfrutar de la Navidad. Ella quiso dejar claro cuál es su mayor preocupación en estos momentos, su abuela paterna, quien ya tiene una edad "y eso me aterra", escribía Flores en su perfil de Instagram.

Aunque la propia Rocío reconoce no atravesar por su mejor momento, la influencer sacaba fuerzas para enviar un afectuoso saludo a sus seguidores. A todos ellos les animaba a vivir estos días "sin presiones". Sobre todo a aquellos que "han perdido a seres queridos este año", matizaba.

Distanciada de su madre desde que hace muchos años, Rocío ha encontrado en su perrita una compañera en la que refugiarse. "En 10 meses que va a cumplir, me ha dado lo que más falta me hacía, que era amor y compañía. Mi otra mitad", explicaba hace varias semanas.

La hija de Antonio David Flores ha encontrado en su perrita Roma el mejor apoyo

La hermana de David Flores, a lo largo de este tiempo, ha compartido infinidad de imágenes de su mascota a la que considera su "bebé". Desde su llegada a casa, sus primeros paseos, cómo ha ido ganando peso y algún que otro susto que ha acabado en el veterinario.

"Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento superfeliz", escribía junto a varias instantáneas del can.

Flores, que explicó que ella siempre ha sido una persona que ha tenido animales, tomó la decisión de adoptar a Roma el febrero pasado. Un paso del que no solo no se arrepiente, sino todo lo contrario.