La nueva vida de Rocío Flores: coche de lujo, vestidos de novia y un doloroso golpe

Rocío Flores ha visto cómo 2024 fue un año en el que tuvo que hacer frente a un doloroso golpe. La joven tuvo que asumir su ruptura definitiva con su madre, Rocío Carrasco. A pesar de esta circunstancia en la que no hay vuelta atrás, la hija de Antonio David Flores ha vivido unos meses muy intensos.

Inmersa en su trabajo en una firma de cosméticos tras dejar su puesto como colaboradora televisiva, Rocío terminaba el año de la mejor manera posible. La influencer compartía con sus seguidores un vídeo en el que aparecía subida un coche de lujo que la conducía a las instalaciones de una tienda de vestidos de novia.

"He tenido la suerte de poder vivir una experiencia inolvidable", reconocía Rocío Flores, que explicaba que había elegido la experiencia vip. La nieta de Rocío Jurado llegó a probarse hasta tres tipos de vestido que sirvieron para que lo sintiera por un día.

Rocío Flores sorprende a todos dando a entender que se casa

"Ha sido increíble. Si vais a casaros, os recomiendo que pidáis vuestra cita gratuita con vuestra asesora personalizada en el link que os dejo en mis historias", explicaba.

Tras ver la publicación en su muro, son muchos los que se preguntaban si entre sus planes para 2025 está pasar por el altar. Ella misma dejaba claro que no. Al parecer, Flores aceptaba la propuesta de verse ante el espejo vestida de novia únicamente con fines publicitarios.

Quien sí podría repetir experiencia de contraer matrimonio, esta vez por la iglesia, es su madre, Rocío Carrasco. Hace varios meses, la hija de Rocío Jurado confirmaba que coincidiendo con el 25 aniversario del comienzo de su historia de amor con Fidel Albiac volvía a casarse.

Hace casi una década, concretamente en 2016, la ex de Antonio David y su actual pareja se casaban. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de los hijos y la familia de ella que se celebró en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo.

Rocío Carrasco reconocía en una de sus últimas intervenciones televisivas que lleva un tiempo feliz. Aun así reconocía que es algo que no ha sido fácil: "Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así", reconocía.

Rocío Flores no ve a su madre desde hace casi una década

Unas palabras con las que, sin nombrarlos, se refería al distanciamiento que mantiene con Rocío y David.

Una situación que Rocío Flores se ha visto obligada a asumir después de 9 años sin volver a verse. Por aquel entonces la joven, que tenía 17 años, se despidió de su madre para irse con su padre en verano.

Su idea era asistir en septiembre a la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sin embargo, este hecho nunca se produjo y Rocío no volvió a ver a su madre. Ahora parece claro que los hermanos no serán testigos del nuevo enlace de la hija de 'La Más Grande'.